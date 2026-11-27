Je Android-smartphone gaat overal mee naartoe en wordt dagelijks gebruikt om online te shoppen, te bankieren en veel meer. In dit artikel leggen we uit hoe een VPN je verbinding onderweg extra beschermt en hoe je CyberGhost VPN tijdens Black Friday tijdelijk met 87 procent korting scoort.

Veilig deals scoren op openbare wifi met een VPN

Black Friday is in volle gang, dus overal waar je bent wil je natuurlijk van de beste deals op de hoogte blijven. Maar heb je er weleens bij stilgestaan wat er gebeurt als je buiten de deur verbindt met een openbaar wifi-netwerk in de trein, een café of een hotel? Op zulke open netwerken is je internetverbinding veel minder veilig, waardoor anderen op hetzelfde netwerk makkelijker kunnen meekijken met je gegevens.

Om dat te voorkomen kun je een VPN gebruiken, zoals CyberGhost VPN. Via de Android-app van deze dienst zet je met één tik een versleutelde verbinding op, zodat je internetverkeer veilig via een externe server loopt. Daarnaast kies je uit servers in 100 landen en zijn er speciale servers die geoptimaliseerd zijn voor streaming.

Tijdens Black Friday profiteer je bovendien van een tijdelijke actie, waarbij je 87 procent korting krijgt op een abonnement van twee jaar met vier gratis maanden. Hierdoor betaal je omgerekend nog maar 1,59 euro per maand.

Wat doet CyberGhost VPN nog meer voor je privacy?

De VPN zorgt dus voor een versleutelde verbinding op openbare wifi, maar er zijn nog meer manieren waarop de dienst voor een goede digitale privacy zorgt. Websites en adverteerders kunnen bijvoorbeeld niet het echte adres van jouw eigen verbinding zien, maar krijgen in plaats daarvan het IP-adres van de VPN-server te zien.

Hierdoor kunnen ze je online minder makkelijk volgen en blijft je eigen locatie beter afgeschermd. Wel is het goed om te onthouden dat een VPN geen nepwebshops betrouwbaar maakt en geen datalekken bij een winkel zelf voorkomt, dus blijf altijd goed opletten waar je bestelt en afrekent.

CyberGhost is gevestigd in Roemenië en hanteert een streng geen-logboekenbeleid. Dit betekent dat ze niets bijhouden van jouw surfactiviteiten: ze slaan dus niet op welke websites je bezoekt of wat je online doet. Dit beleid is ook onafhankelijk gecontroleerd en wordt elk kwartaal onderbouwd met transparantierapporten.

Met één abonnement kun je bovendien tot zeven apparaten tegelijk beschermen. Zo beveilig je niet alleen je Android-smartphone en tablet, maar ook direct je Android TV, laptop of andere apparaten in huis.

Handige extra’s voor dagelijks gebruik

Naast de basisbeveiliging zijn er nog allerlei handige extra’s. Zo heeft de app een zogeheten noodschakelaar (kill switch). Deze schakelt automatisch in als je onderweg bent en verbonden bent met een openbaar wifi-netwerk, maar de VPN-verbinding zelf wegvalt. Door deze noodschakelaar wordt het internetverkeer direct onderbroken, zodat je ervan verzekerd bent dat je gegevens niet ongemerkt toch ergens belanden.

Ook heb je bij CyberGhost een onbeperkte bandbreedte, dus je kunt altijd zonder limiet eindeloos browsen, downloaden en streamen. Zit je erover na te denken om de VPN aan te schaffen of heb je ‘m al in gebruik en kom je ergens even niet uit? Dan kun je 24 uur per dag en 7 dagen in de week terecht bij de klantenservice via een live chat of e-mail.

Zo pak je de Black Friday-deal in een paar stappen

De Black Friday-actie van CyberGhost VPN loopt van 25 november tot en met 2 december 2026. Je krijgt in deze periode 87 procent korting op het tweejarige abonnement en ontvangt daarbovenop vier gratis bonusmaanden, wat neerkomt op 28 maanden voor omgerekend 1,59 euro per maand. Het afsluiten werkt heel eenvoudig:

Open de actiepagina via de knop op deze pagina (je hebt geen losse kortingscode nodig); Kies het pakket van 2 jaar + 4 gratis maanden en rond je bestelling af, bijvoorbeeld met iDEAL, PayPal of een creditcard; Maak je account aan en download de CyberGhost-app op je Android-telefoon of -tablet via de Google Play Store; Log in, kies een server naar keuze en tik op de grote aan-knop om direct veilig te verbinden.

Goed om te weten: je betaalt het totaalbedrag van het pakket in één keer vooruit, dus controleer bij het afrekenen altijd even de totaalprijs en de verlengingsvoorwaarden voor na de eerste periode. Twijfel je nog of een VPN iets voor jou is? Dankzij de 45 dagen geld-terug-garantie kun je de dienst rustig uitproberen en binnen 45 dagen je geld terugvragen als het toch niet bevalt.

Extra privacy onderweg voor een scherpe prijs

Met CyberGhost VPN maak je veiliger gebruik van openbare wifi-netwerken en krijg je op tot zeven apparaten tegelijk meer controle over je online privacy. Bovendien profiteer je van speciale servers die zijn geoptimaliseerd voor streaming. Dankzij de gebruiksvriendelijke Android-app is het instellen bovendien binnen een paar minuten geregeld, zelfs als je nog nooit eerder een VPN hebt gebruikt.

Wil je profiteren van 87 procent korting op 2 jaar + 4 gratis maanden, voor omgerekend 1,59 euro per maand? Wacht dan niet te lang, want deze aanbieding inclusief 45 dagen geld-terug-garantie is alleen geldig tot en met 2 december 2026.