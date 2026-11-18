Maak schoonmaken eenvoudiger én goedkoper met de nieuwste Tineco-deals van dit moment. We zetten de vijf beste dweilstofzuigers met de scherpste Black Friday-prijzen voor je op een rij.

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Het schoonmaken van je huis kan best wat tijd in beslag nemen. Ook gebruik je vaak spullen die een beetje ouderwets zijn of stiekem al langer aan vervanging toe zijn. De fabrikant Tineco speelt hier handig op in met slimme huishoudelijke schoonmaakapparaten. Tijdens de Black Friday-actieperiode die loopt tot en met 30 november pakt het merk uit met aantrekkelijke kortingen op een ruim assortiment dweilstofzuigers.

Deze vloerreinigers stofzuigen en dweilen tegelijk, waardoor je in één keer klaar bent. Om je te helpen kiezen, hebben wij vijf modellen hieronder voor je uitgelicht. Zo ontdek je precies welk apparaat het beste aansluit op jouw huishouden en schoonmaakwensen. Handig om te weten: bij je bestelling profiteer je altijd van gratis verzending en 30 dagen geld-terug-garantie.

De 5 beste Tineco Black Friday-deals uitgelicht

Tineco beschikt over een breed assortiment aan gadgets met uiteenlopende functies, waardoor er altijd wel een model tussen zit dat perfect past bij jouw situatie. Hieronder zetten we de verschillende uitvoeringen op een rij: van krachtige stoomreinigers tot slimme allrounders met vuildetectie.

1. FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam Premium: nu voor 599 euro

Als je op zoek bent naar een toestel met de beste stoomreiniging, dan is de FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam Premium de beste optie. Dit is het enige apparaat dat chemievrije stoom van 230 graden Celsius combineert met een krachtig spuitwassysteem onder hoge druk.

Hierdoor krijg je net gemaakte vlekken, maar ook vlekken die er al langer liggen, makkelijk los zonder dat je hard moet schrobben. De krachtige zuigkracht van 25 kPa zorgt er bovendien voor dat al het loskomende vuil direct netjes wordt opgezogen.

Eenmaal klaar plaats je hem terug op het oplaadstation, waar het apparaat zichzelf en de rolborstel automatisch reinigt en droogblaast met hete lucht. Zo houd je altijd een schoon apparaat dat direct klaar is voor het volgende gebruik. De adviesprijs ligt op 649 euro, maar tijdens Black Friday haal je hem in huis voor 599 euro.

Pluspunten 230 °C BoostSteam en drukspuitwas met Reverse Scrub-technologie

230 °C BoostSteam en drukspuitwas met Reverse Scrub-technologie Krachtige zuigkracht van 25 kPa en tot 60 minuten accuduur

Krachtige zuigkracht van 25 kPa en tot 60 minuten accuduur 13 cm platliggend bereik en driezijdige randreiniging langs plinten

13 cm platliggend bereik en driezijdige randreiniging langs plinten Dubbele zelfreiniging met hete lucht (FlashDry 110 °C en stil SilentDry)

2. FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro: nu voor 659 euro

Heb je een ruimere woning en wil je in één keer het hele huis met stoom kunnen reinigen, dan is de FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro de beste keuze. Dit model beschikt over de langste accuduur binnen de stoomlijn van Tineco en gaat tot maar liefst 90 minuten mee op één lading.

De 160 graden Celsius HyperSteam-technologie lost dagelijks vuil op en elimineert bacteriën op een natuurlijke wijze zonder agressieve middelen. Dankzij het 90 graden wendbare ontwerp manoeuvreer je bovendien soepel langs meubels en obstakels. Normaal betaal je 849 euro voor deze krachtige reiniger, maar nu scoor je ‘m voor 659 euro.

Pluspunten 160 °C HyperSteam-technologie lost vuil en bacteriën op zonder chemicaliën

160 °C HyperSteam-technologie lost vuil en bacteriën op zonder chemicaliën Ultralange accuduur tot maar liefst 90 minuten voor grote woningen

Ultralange accuduur tot maar liefst 90 minuten voor grote woningen 90° Swivel design met ReverseScrub voor soepel manoeuvreren

90° Swivel design met ReverseScrub voor soepel manoeuvreren Zelfreinigende borstel op 85 °C met snelle 5 minuten hete-luchtdroging

3. FLOOR ONE S9 Scientist Complete: nu voor 639 euro

Ben je op zoek naar een streeploos resultaat, dan is de FLOOR ONE S9 Scientist Complete de beste keuze. Hij bevat een StreakFree-schraper die een sneldrogende micro-waterfilm maakt die voorkomt dat er watervlekken achterblijven op de vloer.

Ook heeft deze een ingebouwd Pixel Light Display. Dit is een sensor die vuil opmerkt en van kleur verandert, zodat er duidelijk wordt waar extra reiniging nodig is. Door zijn lage bereik van 11 centimeter gebruik je hem bovendien gemakkelijk onder kasten en andere meubels. Tijdens Black Friday daalt de prijs van 799 euro naar 639 euro.

Pluspunten StreakFree-schraper en HydroBurst-reiniging voor een streeploos droog resultaat

StreakFree-schraper en HydroBurst-reiniging voor een streeploos droog resultaat Pixel Light Display met slimme vuilsensor die verkleurt bij vervuiling

Pixel Light Display met slimme vuilsensor die verkleurt bij vervuiling Platliggend bereik van 11 cm voor onder lage meubels

Platliggend bereik van 11 cm voor onder lage meubels DualBlock anti-klitontwerp en driezijdige randreiniging langs plinten

4. FLOOR ONE S9 Artist Premium: nu voor 399 euro

Ben je op zoek naar een apparaat met een goede prijs-kwaliteitsverhouding, dan is de FLOOR ONE S9 Artist Premium een uitstekende allrounder. De iLoop-sensor voelt het vuil op de vloer automatisch aan en past de zuigkracht hier op aan, wat zorgt voor een langere accuduur.

Dankzij de grote watertank van 1000 ml en de verhoogde borsteldruk dweil je altijd met schoon water en een constante druk. Tijdens Black Friday daalt de prijs van 599 euro naar 399 euro.

Pluspunten iLoop slimme vuilsensor past de zuigkracht aan voor een accuduur tot 50 minuten

iLoop slimme vuilsensor past de zuigkracht aan voor een accuduur tot 50 minuten Grote 1000 ml schoonwatertank en geherpositioneerde druk op de vloer

Grote 1000 ml schoonwatertank en geherpositioneerde druk op de vloer MHCBS-technologie voor continue reiniging met een schone borstel

MHCBS-technologie voor continue reiniging met een schone borstel DualBlock anti-klitontwerp en hete-lucht zelfreiniging op 85 °C

5. FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus: nu voor 449 euro

De FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus combineert stoomkracht met een laag bereik in één betaalbare machine en is daarmee de ideale instapoptie voor stoomreiniging. Met de 160 graden Celsius HyperSteam-functie verwijder je dagelijkse vlekken snel en hygiënisch zonder schoonmaakmiddelen.

Doordat hij maar 13 centimeter hoog is en tot 180 graden plat kan liggen, kom je bovendien moeiteloos onder lage meubels, terwijl de led-koplamp donkere hoekjes goed zichtbaar maakt. Tijdens Black Friday daalt de prijs van 649 euro naar 449 euro.

Pluspunten 180° platliggend ontwerp met LED-koplamp voor lastige plekken onder meubels

180° platliggend ontwerp met LED-koplamp voor lastige plekken onder meubels 160 °C HyperSteam-stoomkracht en tot 80 minuten accuduur

160 °C HyperSteam-stoomkracht en tot 80 minuten accuduur Triple-Sided Edge Cleaning voor grondige reiniging langs plinten en in hoeken

Triple-Sided Edge Cleaning voor grondige reiniging langs plinten en in hoeken DualBlock anti-klitontwerp vangt (dieren)haar zonder dat het om de borstel draait

Maak schoonmaken slimmer en gemakkelijker

Met de slimme vloerreinigers van Tineco neem je jezelf een groot gedeelte van het huishoudelijke werk uit handen en zorg je voor een schone woning. Bestel je tijdens de Black Friday-actieperiode tot en met 30 november, dan profiteer je van flinke kortingen die oplopen tot honderden euro’s op de aanschafprijs.

Daarnaast profiteer je bij je bestelling altijd van fijne extra’s, zoals gratis verzending en 30 dagen geld-terug-garantie op al je aankopen. Zo kun je het apparaat thuis rustig uitproberen op je eigen vloeren. Bekijk nu welk model voor jouw situatie de meest geschikte optie is.