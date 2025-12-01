Win vandaag een Sonos Era 100 (t.w.v. 229 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

We beginnen onze jaarlijkse adventskalender met een populaire speaker: de Sonos Era 100! Deze heeft een waarde van 229 euro en zorgt voor prachtig geluid in jouw huis.

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en we beginnen de lijst met de Sonos Era 100 slimme speaker. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

1 december: maak kans op de Sonos Era 100

De Sonos Era 100 is een compacte speaker van slechts 12 centimeter breed en 18 centimeter hoog. Dankzij dit bescheiden formaat past hij perfect in kleinere ruimtes, zoals een slaapkamer of thuiskantoor. Je zet hem eenvoudig op je bureau of boekenplank zonder dat hij veel plek inneemt.

Hij verbindt moeiteloos met je smartphone via bluetooth, zodat je direct kunt genieten van je favoriete muziek. De speaker produceert helder stereogeluid en past de weergave automatisch aan op de akoestiek van de kamer waarin hij staat, voor een optimaal luisterresultaat.

Daarnaast kun je de speaker met je stem bedienen dankzij de ingebouwde Amazon Alexa. Met de Sonos-app regel je alle instellingen en kun je meerdere speakers aan elkaar koppelen voor een nog rijkere geluidsbeleving.

De Era 100 wordt gesponsord door Sonos en heeft een waarde van 229 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een Sonos Era 100 slimme speaker ter waarde van 229 euro.

Je hebt tot en met 2 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!