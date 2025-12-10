Extra veel voordeel op de Samsung Galaxy Watch8 Lifestyle Pack

Win vandaag een UGREEN NASync DH2300 (t.w.v. 209,99 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Wouter Nijsen
10 december 2025, 15:00
2 min leestijd
We openen weer een vakje van onze adventskalender! Vandaag maak je kans op de NASync DH2300 van UGREEN, met een waarde van 209,99 euro. We vertellen hoe jij ook kans maakt. Succes!

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag kun je de UGREEN NASync DH2300. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

10 december 2025: maak kans op de UGREEN NASync DH2300

ugreen nasync dh2300

Met de UGREEN NASync DH2300 vervang je eenvoudig de cloudopslag waar je maandelijks voor betaalt. De NAS (Network Attached Storage) heeft ruimte voor twee harde schijven en ondersteunt tot 60TB aan opslagruimte. Je sluit ‘m aan op je thuisnetwerk, waarna je overal op de wereld via internet met de schijf kan verbinden. Je hoeft hem dus niet fysiek bij je te hebben en kan tijdens het kerstdiner alle foto’s van je dierbaren in een mum van tijd laten zien aan de gasten.

Het instellen en gebruiken van een NAS klinkt al snel technisch, maar UGREEN maakt het je zo makkelijk mogelijk met de UGREEN NAS-app. Hiermee upload je documenten, foto’s en video’s met hoge snelheid vanaf je telefoon, computer en zelfs slimme televisie. Vervolgens verdeelt AI automatisch de bestanden in albums van mooie momenten. Perfect voor families die hun dierbare momenten willen bewaren.

Dankzij encryptie hoef je je geen zorgen te maken over de veiligheid van persoonlijke documenten. De NASync DH2300 draait 24/7, zodat je bestanden altijd bereikbaar zijn. De interne chip is zuinig, dus je hoeft je geen zorgen te maken over het energieverbruik. Tot slot is de hardware krachtig genoeg om grote bestanden snel en soepel te laden, zelfs bij video’s in 4K-kwaliteit.

De NASync DH2300 wordt gesponsord door UGREEN en heeft een waarde van 209,99 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een NAS-systeem van UGREEN (de NASync DH2300) ter waarde van 209,99 euro.

Je hebt tot en met 11 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!

Bron afbeelding: Ugreen
Lezersreacties

