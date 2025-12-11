Win vandaag een Silvergear e-reader (t.w.v. 59,95 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Ook vandaag maak je kans op een leuke prijs. We geven een Silvergear e-reader van de Action weg, met een waarde van 59,95 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender

Een nieuwe dag, een nieuwe prijs. Tot kerst maak jij elke werkdag kans op een leuke gadget in de Android Planet 2025-adventskalender. Heb jij een nieuwe e-reader nodig, zodat je op vakantie en onderweg lekker kan lezen? We geven een Silvergear e-reader van de Action weg, waar je normaal 59,95 euro voor betaalt.

11 december: maak kans op een Action e-reader

Voor fanatieke lezers is een e-reader essentieel. Je hebt altijd al je boeken bij de hand en je neemt het apparaat makkelijk overal mee naartoe. Ideaal voor op vakantie, of als je graag in de trein een boek leest.

De Silvergear e-reader van Action heeft een 6 inch-scherm en gewicht van slechts 160 gram. Het apparaat heeft standaard 4GB aan opslagruimte ingebouwd, waardoor je duizenden boeken kan opslaan. Het is ook mogelijk om de opslag verder uit te breiden tot 32GB.

Verder kun je de verlichting zelf aanpassen, wat handig is als je veel ’s avonds leest. Met een volle lading kun je 17 uur lang lezen. Is de Silvergear-ereader dan toch leeg, dan laadt je ‘m met het meegeleverde usb-c-kabeltje makkelijk weer op.

De Silvergear e-reader wordt gesponsord door Action en heeft een adviesprijs van 59,95 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een Silvergear e-reader ter waarde van 59,95 euro.

Je hebt tot en met 12 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!