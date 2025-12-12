Extra veel voordeel op de Samsung Galaxy Watch8 Lifestyle Pack

Android Planet-adventskalender (12 december): win de Nothing Ear (3) oordopjes t.w.v. 179 euro

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
12 december 2025, 15:00
2 min leestijd
Android Planet-adventskalender (12 december): win de Nothing Ear (3) oordopjes t.w.v. 179 euro

We openen weer een vakje van onze adventskalender! Vandaag maak je kans op de Ear (3) oordopjes van Nothing, die normaliter 179 euro kosten. We vertellen hoe jij ook kans maakt. Succes!

Android Planet-adventskalender

Een nieuwe dag, een nieuwe prijs. Tot kerst maak jij elke werkdag kans op een leuke gadget in de Android Planet-adventskalender. Vandaag is dat een setje van de Nothing Ear (3), draadloze oordopjes met een waarde van 179 euro. Ben jij wel toe aan nieuwe oordoppen? Doe dan mee aan de winactie!

12 december: maak kans op de Nothing Ear (3)

nothing ear (3) review

De komende dagen maak je kans op een setje van de Nothing Ear (3). De draadloze oordopjes onderscheiden zich door het transparante design, waardoor ze een eigen smoel hebben. De oordopjes zijn iets ronder dan voorgaande Nothing-oordopjes en hebben metalen accenten.

Een handige feature van de Nothing Ear (3) is ‘Super Mic’. Dit is een microfoontje in het oplaaddoosje van de dopjes, die je kan gebruiken bij het opnemen van video’s en voor belletjes in een drukke omgeving. Zie het als een soort draadloze microfoon. De Nothing Ear (3)-oordopjes bieden verder prima geluid en een accuduur van 5,5 uur.

De Nothing Ear (3) wordt gesponsord door Nothing en heeft een adviesprijs van 179 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke werkdag om 15.00 uur een nieuwsbericht op Android Planet en opent er een nieuw vakje van de kalender. Daarin zie je waar je die dag kans op maakt en hoe je meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: de Nothing Ear (3) oordopjes.

Je hebt tot maandag 15 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!

Alle informatie op een rij

Wil je meer weten over de Android Planet-adventskalender? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2025-overzichtspagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars én veelgestelde vragen op een rij.

