Win vandaag een OPPO Reno14 FS (t.w.v. 389 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag geven we een OPPO Reno14 FS weg ter waarde van 389 euro.

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een OPPO Reno14 FS. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

15 december: maak kans op de OPPO Reno14 FS

Win je de prijs van vandaag, dan krijg je de OPPO Reno14 FS opgestuurd. Dit is een smartphone uit de middenklasse, die prima prestaties levert. Hoewel de processor geen snelheidsmonster is, kan hij de meeste taken met gemak aan. Je kan hem prima inzetten voor de meeste spelletjes en andere apps.

Een groot voordeel van de Reno14 FS is de grote accu. Hij heeft een capaciteit van maar liefst 6000 mAh, waardoor je met gemak één of zelfs twee dagen doorkomt. Is hij daarna leeg, dan is ‘ie binnen een uurtje weer vol.

Foto’s maken kan hij ook prima en daarvoor gebruik je één van de drie camera’s op de achterkant. Zelfs op momenten dat je even geen goede belichting tot je beschikking hebt, maakt hij goede kiekjes. OPPO heeft het toestel voorzien van een zogenaamd Ultra-Clear Low-Light camerasysteem, zodat ook nachtelijke hoogtepunten scherp vastgelegd worden.

De Reno14 FS wordt gesponsord door OPPO en heeft een adviesprijs van 389 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een OPPO Reno14 FS ter waarde van 389 euro.

Je hebt tot en met 16 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!