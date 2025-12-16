Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!

Bekijk actie

Win vandaag een Foodies Magazine-jaarabonnement (t.w.v. 95,88 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
16 december 2025, 15:00
2 min leestijd
Win vandaag een Foodies Magazine-jaarabonnement (t.w.v. 95,88 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag geven we een jaarabonnement op Foodies Magazine weg, ter waarde van 95,88 euro.

Ga direct naar het aanmeldformulier

Lees verder na de advertentie.

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een jaarabonnement op Foodies Magazine. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

Meld je aan voor de winactie

16 december: maak kans op een jaar lang Foodies Magazine

Ben jij graag in de keuken te vinden, met een pollepel in de hand en een glimlach op je gezicht, terwijl je vrienden, familie of gewoon jezelf verrast met heerlijke gerechten? In Foodies Magazine ontdek je elke maand opnieuw alles over de culinaire wereld.

Je vindt er volop inspiratie, praktische tips en boeiende verhalen over alles wat met eten te maken heeft. De recepten in het magazine zijn stuk voor stuk eenvoudig te bereiden, zodat jouw creaties bijna niet kunnen mislukken. En als er een bijzonder ingrediënt in voorkomt, vertelt de chef je precies waar je het kunt vinden.

We willen Foodies Magazine bedanken voor het sponsoren van het jaarabonnement. Deze prijs bedraagt een waarde van 95,88 euro.

Ontdek Foodies Magazine

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een jaarabonnement op Foodies Magazine ter waarde van 95,88 euro.

Je hebt tot en met 17 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer

Bekijk ook

Dit is hoe je een sim only met 10GB voor slechts 0,79 euro scoort

Dit is hoe je een sim only met 10GB voor slechts 0,79 euro scoort

Vandaag 12:58

Win vandaag een OPPO Reno14 FS (t.w.v. 389 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Win vandaag een OPPO Reno14 FS (t.w.v. 389 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Gisteren 15:00

Zo scoor je nu een gratis Chromebook Go bij MediaMarkt

Zo scoor je nu een gratis Chromebook Go bij MediaMarkt

13 december 2025

Samsung Galaxy A56 fors in prijs gezakt: tijdelijk voor minder dan 100 euro

Samsung Galaxy A56 fors in prijs gezakt: tijdelijk voor minder dan 100 euro

13 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren