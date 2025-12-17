Win vandaag een Tapo slimme beveiligingscamera kit (t.w.v. 179,90 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag geven we een Tapo C645D kit met slimme beveiligingscamera van TP-Link weg, met een waarde van 179,90 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een Tapo C645D Kit van TP-Link, een slimme beveiligingscamera voor buiten. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

17 december: maak kans op een Tapo C645D Kit

De Tapo C645D Kit is een slimme beveiligingscamera voor buiten, die werkt op zonne-energie. Hij is nog niet beschikbaar voor verkoop, maar door deze adventskalender-winactie kan hij nu al van jou zijn. Hij is uitgerust met twee lenzen, die beide 2K-resolutie leveren. De lenzen zijn ook draai- en kantelbaar, zodat je niets meer mist. Hij draait automatisch met personen mee die voorbij lopen.

Personen, voertuigen en huisdieren kan ‘ie nauwkeurig identificeren, waardoor je geen valse meldingen ontvangt. Met één tik op het scherm in de live-weergave zoom je direct in op dat punt, als je het van dichterbij wil bekijken. Ook ’s nachts zie je haarscherp wie er rond je huis loopt. Handig is ook dat je geen abonnement nodig hebt.

De Tapo C645D Kit wordt gesponsord door TP-Link en heeft een adviesprijs van 179,90 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een Tapo C645D Kit slimme beveiligingscamera ter waarde van 179,90 euro.

Je hebt tot en met 18 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!