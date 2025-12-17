Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!

Bekijk actie

Win vandaag een Tapo slimme beveiligingscamera kit (t.w.v. 179,90 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
17 december 2025, 15:00
2 min leestijd
Win vandaag een Tapo slimme beveiligingscamera kit (t.w.v. 179,90 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag geven we een Tapo C645D kit met slimme beveiligingscamera van TP-Link weg, met een waarde van 179,90 euro.

Ga direct naar het aanmeldformulier

Lees verder na de advertentie.

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een Tapo C645D Kit van TP-Link, een slimme beveiligingscamera voor buiten. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

Meld je aan voor de winactie

17 december: maak kans op een Tapo C645D Kit

De Tapo C645D Kit is een slimme beveiligingscamera voor buiten, die werkt op zonne-energie. Hij is nog niet beschikbaar voor verkoop, maar door deze adventskalender-winactie kan hij nu al van jou zijn. Hij is uitgerust met twee lenzen, die beide 2K-resolutie leveren. De lenzen zijn ook draai- en kantelbaar, zodat je niets meer mist. Hij draait automatisch met personen mee die voorbij lopen.

Personen, voertuigen en huisdieren kan ‘ie nauwkeurig identificeren, waardoor je geen valse meldingen ontvangt. Met één tik op het scherm in de live-weergave zoom je direct in op dat punt, als je het van dichterbij wil bekijken. Ook ’s nachts zie je haarscherp wie er rond je huis loopt. Handig is ook dat je geen abonnement nodig hebt.

De Tapo C645D Kit wordt gesponsord door TP-Link en heeft een adviesprijs van 179,90 euro.

Bekijk de Tapo C645D Kit

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een Tapo C645D Kit slimme beveiligingscamera ter waarde van 179,90 euro.

Je hebt tot en met 18 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer

Bekijk ook

Google TV Streamer weer onder 100 euro: wees er snel bij

Google TV Streamer weer onder 100 euro: wees er snel bij

Vandaag 13:02

Win vandaag een Foodies Magazine-jaarabonnement (t.w.v. 95,88 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Win vandaag een Foodies Magazine-jaarabonnement (t.w.v. 95,88 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Gisteren 15:00

Dit is hoe je een sim only met 10GB voor slechts 0,79 euro scoort

Dit is hoe je een sim only met 10GB voor slechts 0,79 euro scoort

Gisteren 12:58

Win vandaag een OPPO Reno14 FS (t.w.v. 389 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Win vandaag een OPPO Reno14 FS (t.w.v. 389 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

15 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren