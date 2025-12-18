Win vandaag een Boox Palma 2 Pro e-reader (t.w.v. 399,99 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag geven we een Boox Palma 2 Pro e-reader weg ter waarde van 399,99 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een Boox Palma 2 Pro e-reader. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

18 december: maak kans op de Boox Palma 2 Pro

De prijs van vandaag is de Boox Palma 2 Pro. Dit is een luxe e-reader, die van allerlei snufjes is voorzien. Zo is hij uitgerust met een e-paper kleurscherm en heeft hij een formaat van 6,13 inch. Daarmee is hij ongeveer even groot als de kleinste smartphones van dit moment. Ideaal dus om onderweg nog even een hoofdstuk te lezen.

Hij draait op Android 15, waardoor je vrijwel alle apps vanuit de Google Play-store kan downloaden op het apparaat. Aan de zijkant is een smart-knop te vinden en wat die precies doet stel je zelf in. Het is dus een handige snelknop naar jouw favoriete app. Daarnaast is het mogelijk om een data-only sim kaartje in de Palma 2 Pro te stoppen, zodat je altijd verbonden bent met internet.

De Palma 2 Pro wordt gesponsord door Boox en heeft een adviesprijs van 399,99 euro. Let op: het gaat om een reviewexemplaar. De doos is dus al geopend en hij is kort in gebruik geweest.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een Boox Palma 2 Pro ter waarde van 399,99 euro.

Je hebt tot en met 19 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!