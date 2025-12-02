Win vandaag een Sony Xperia 10 VII (t.w.v. 449 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag geven we een Sony Xperia 10 VII weg ter waarde van 449 euro.

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een Sony Xperia 10 VII. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

2 december: maak kans op de Sony Xperia 10 VII

De Sony Xperia 10 VII die je vandaag kan winnen is een smartphone uit het middensegment. Hij heeft een fysieke sluiterknop, zodat je snel de camera erbij kan pakken en direct een foto maakt. Die foto’s maak je overigens met één van de twee lenzen op de achterkant van het toestel: een 50 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens van 13 megapixel.

Het scherm heeft een afmeting van slechts 6,1 inch, waardoor het één van de compactere toestellen van dit moment is. Ondanks het kleine formaat, zit er een grote accu aan de binnenkant van 5000 mAh. Daar doe je tot twee dagen mee. Tof is ook dat er ondersteuning is voor Circle to Search, zodat je snel vindt wat je zoekt zonder een app te verlaten.

De Xperia 10 VII wordt gesponsord door Sony en heeft een adviesprijs van 449 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een Sony Xperia 10 VII ter waarde van 449 euro.

Je hebt tot en met 3 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!