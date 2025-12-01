Adventskalender 2025: dit kan je elke dag winnen (en het is veel)

December is aangebroken en dat betekent dat we beginnen met aftellen naar het nieuwe jaar. Onze trouwe lezers weten wat dat betekent: de grote Android Planet-adventskalender is terug! Deze maand maak je elke werkdag kans op heel veel prijzen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender 2025 is van start

Zoals je van ons gewend bent, organiseren we ieder jaar in december een adventskalender om af te tellen tot kerst. Elke werkdag tot en met woensdag 24 december maak je kans op een prijs. Hoe we dit precies gaan aanpakken en wat je moet doen om kans te maken, lees je hieronder.

Wat we weggeven en wanneer we dat doen houden we natuurlijk nog geheim: het is immers een adventskalender. Houd de kalender hieronder daarom goed in de gaten, want elke werkdag om 15.00 uur openen we een nieuw vakje. Veel succes!

maandag 15 Nog heel even geduld… vrijdag 19 Nog heel even geduld… zondag 2 Nog heel even geduld… vrijdag 5 Nog heel even geduld… maandag 22 Nog heel even geduld… woensdag 10 Nog heel even geduld… maandag 8 Nog heel even geduld… woensdag 3 Nog heel even geduld… woensdag 24 Nog heel even geduld… woensdag 17 Nog heel even geduld… dinsdag 23 Nog heel even geduld… #1 Maak kans op de Sonos Era 100 t.w.v. 229 euro Doe mee! dinsdag 9 Nog heel even geduld… vrijdag 12 Nog heel even geduld… dinsdag 16 Nog heel even geduld… donderdag 4 Nog heel even geduld… donderdag 18 Nog heel even geduld… donderdag 11 Nog heel even geduld…

Zo werkt de adventskalender

Op maandag 1 december beginnen we met onze jaarlijkse adventskalender bomvol toffe prijzen. Deze loopt tot en met woensdag 24 december. Dit betekent dat je de komende dagen kans maakt op maar liefst 18 prijzen. We hebben weer hele leuke dingen weten te regelen, dus houd ons in de gaten!

Iedere werkdag gaat er een vakje open rond 15.00 uur en verschijnt er een nieuw artikel met daarin een uitgebreide uitleg over de prijs. Hierin staat ook de link naar het winactieformulier, waarin je enkele gegevens invult. Denk hierbij aan je naam en e-mailadres, zodat we contact met je kunnen opnemen mocht je de winnaar van de dag zijn. Tot 14.59 uur de volgende dag heb je de tijd om je aan te melden.

Om 15.00 uur sluiten we het formulier namelijk weer en wordt de winnaar zo snel mogelijk bekendgemaakt. Dat kost soms wat tijd, omdat we de gelukkige altijd een dag de tijd geven om te reageren. Houd je mailbox dus goed in de gaten!

In het kort:

Op maandag 1 december maken we de eerste prijs bekend om 15.00 uur;

Je hebt tot en met dinsdag 2 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden via het Google-formulier in het artikel van de dag;

Op dinsdag 2 december om 15.00 uur maken we de tweede prijs bekend;

In dit overzichtsartikel komt zo snel mogelijk de winnaar van 2 december te staan.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil jij geen enkel nieuw vakje missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief met acties en bijzondere aanbiedingen. Elke ochtend ontvang je een alert voor de adventskalender in je mailbox. Zo weet je direct wat de prijs van de dag is en vergeet je je niet aan te melden. Tot en met 14.59 uur heb je dan nog de tijd om je voor de winactie aan te melden.

Veelgestelde vragen