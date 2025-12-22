Win vandaag een FRITZ!Mesh-set (t.w.v. 369 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag geven we een FRITZ!Mesh WiFi-set 4200 weg ter waarde van 369 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een FRITZ!Mesh-set 4200. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

22 december: maak kans op de FRITZ!Mesh Set 4200

Met de FRITZ!Mesh Set 4200 die je in de Android Planet-adventskalender van 22 december kan winnen vergroot je het wifi-bereik in je huis. In het pakket zitten drie apparaten voor vijf tot zeven kamers. Ideaal dus als je een grotere woning hebt.

De installatie gaat enorm eenvoudig. Je installeert de FRITZ!-app op je telefoon en de installatiewizard loodst je er vervolgens stap voor stap doorheen. Sluit de set via LAN aan op je router of glasvezelmodem, van welk merk deze ook is. Je krijgt regelmatig updates om ervoor te zorgen dat je toegang krijgt tot alle nieuwe functies en de verbinding optimaal werkt. Daarnaast profiteer je van vijf jaar garantie.

De Mesh Set 4200 wordt gesponsord door FRITZ! en heeft een adviesprijs van 369 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een FRITZ!Mesh Set 4200 ter waarde van 369 euro.

Je hebt tot en met 23 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!