Win vandaag een HomeWizard P1-energie meter en meer (t.w.v. 112,85 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag geven we een HomeWizard P1-meter, Energy Display en Energy Socket weg ter waarde van 112,85 euro.

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een HomeWizard-pakket met daarin de P1 Meter, Energy Display en Energy Socket. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

23 december: maak kans op een HomeWizard-pakket

Vandaag maak je kans op een HomeWizard-pakket. Daarin zit de P1 Meter, die jouw energieverbruik meet. Ook zie je live hoeveel je teruglevert en wat je aan gas en stroom verbruikt. Hij werkt op alle slimme meters in Nederland.

Jouw verbruik zie je vervolgens in je HomeWizard-app en op de Energy Display terug. In één oogopslag zie je ook de daarbij behorende kosten, als je die ingesteld hebt. Hij gaat bovendien automatisch uit als hij merkt dat je al een poosje niet meer in de buurt bent geweest. Handig, want zo bespaart hij stroom.

In het pakket zit ook een Energy Socket. Met deze slimme stekker maak je jouw ‘domme’ apparaten slim en schakel je via een tijdschema je devices uit op momenten dat je ze niet nodig hebt en detecteer je sluipverbruik. Via de vernieuwde HomeWizard-app stel je alles volledig naar wens in.

Het energie-pakket wordt gesponsord door HomeWizard en heeft een adviesprijs van 112,85 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een pakket van HomeWizard ter waarde van 112,85 euro.

Je hebt tot en met 24 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Suc