Win vandaag een Xiaomi S40 Pro robotstofzuiger (t.w.v. 279,95 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag, de allerlaatste dag, geven we een Xiaomi S40 Pro robotstofzuiger weg ter waarde van 279,95 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een Xiaomi S40 Pro robotstofzuiger. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

24 december: maak kans op de Xiaomi S40 Pro robotstofzuiger

Heb jij ook zo’n hekel aan stofzuigen en dweilen? Met de prijs van vandaag, de Xiaomi S40 Pro, hoef je er nauwelijks meer naar om te kijken. Hij heeft een flinke zuigkracht, waardoor hij moeiteloos al het stof en kruimels opzuigt. Het is zelfs mogelijk om direct te dweilen tijdens het stofzuigen.

Zo ziet jouw woning er binnen no-time weer helemaal blinkend schoon uit. Hij past zich automatisch aan verschillende vloertypes aan, zodat je tapijt niet per ongeluk water te verduren krijgt. Door de slimme sensoren weet hij precies hoe je huis eruitziet en worden obstakels moeiteloos ontweken. Via de app stel je een schema in en gaat hij direct aan de slag op een moment dat bij jouw dag past.

De Xiaomi S40 robotstofzuiger wordt gesponsord door TechPunt en heeft een adviesprijs van 279,95 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een Xiaomi S40 Pro robotstofzuiger ter waarde van 279,95 euro.

Je hebt tot en met 29 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!