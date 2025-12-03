Win vandaag een Senifone-telefoon met hoesje en meer (t.w.v. 303,75 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
3 december 2025, 15:00
2 min leestijd
De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag geven we een Senifone S1-smartphone met boekhoesje, screenprotector en meer weg!

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een Senifone S1 met accessoires. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

3 december: maak kans op de Senifone S1 met accessoires

De Senifone S1 is een senioren smartphone, wat wil zeggen dat hij extra eenvoudig te begrijpen is en grote knoppen heeft. De contacten die het meest gebruikt worden, zet je direct op het startscherm, zodat er geen enorme zoektocht gestart hoeft te worden naar de juiste knoppen.

Daarnaast is ‘ie uitgerust met een SOS-functie, voor het moment dat er even wat mis gaat. Vervolgens wordt direct een vooraf ingesteld contactpersoon gebeld of een SMS met de locatie verzonden. Win je de Senifone S1, dan ontvang je ook een boekhoesje met ruimte voor pasjes, een screenprotector, een magnetische oplaadkabel en een telefoonhouder met nekkoord. Opgeteld heeft dit alles een waarde van 303,75 euro.

De Senifone S1 met accessoires wordt gesponsord door Senifone en heeft een adviesprijs van 303,75 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag.

Het gaat om een Senifone S1 met een boekhoesje met ruimte voor pasjes. Ook krijg je een screenprotector, magnetische oplaadkabel en een telefoonhouder met nekkoord, met een totale waarde van 303,75 euro.

Je hebt tot en met 4 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!

