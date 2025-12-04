Win vandaag een Lego Medieval Dragon en meer (t.w.v. 99,98 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag geven we een Lego Medieval Dragon en Minecraft-set weg ter waarde van 99,98 euro.

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een Lego Medieval Dragon én een Minecraft-set. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

4 december: maak kans op de Lego Medieval Dragon & De Creeper van Minecraft

Vandaag maak je kans op twee Lego-sets. Het gaat om de Medieval Dragon en De Creeper. De eerste set bevat een draak die ook omgebouwd kan worden naar een zeeslang of feniks. De vleugels bewegen op en neer en kunnen zelfs ingevouwen worden. Kinderen kunnen ermee spelen en wanneer ze klaar zijn, zet je hem op de bouwbare standaard.

Daarnaast ontvang je het iconische personage De Creeper van de game Minecraft. Hij heeft beweegbare benen en een verstelbaar hoofd. Hij is ruim 21 centimeter hoog en biedt veel speelplezier. Tijdens het bouwen gebruik je de Lego Builder app om precies te zien hoe het bouwsel in elkaar steekt. Dankzij het 3D-model zie je zo waar elk steentje moet.

De Medieval Dragon en De Creeper van Minecraft worden gesponsord door Lego en hebben samen een adviesprijs van 99,98 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een Lego-set met de Medieval Dragon en De Creeper van Minecraft ter waarde van 99,98 euro.

Je hebt tot en met 5 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!