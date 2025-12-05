Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Win vandaag een MediaMarkt-cadeaukaart (t.w.v. 100 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
5 december 2025, 15:00
2 min leestijd
De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag geven we een MediaMarkt-cadeaukaart weg ter waarde van 100 euro.

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een MediaMarkt-cadeaukaart van 100 euro. Meedoen aan deze prijs kan zelfs het hele weekend. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

5 december: maak kans op een MediaMarkt-cadeaukaart van 100 euro

Is je smartphone aan vervanging toe of ben je op zoek naar nieuwe draadloze oordopjes? Met deze MediaMarkt-cadeaukaart van 100 euro kies je zelf wat je wilt. Een perfect vroeg kerstcadeau!

Bij MediaMarkt vind je een enorm assortiment, dus er zit altijd wel iets tussen dat bij jou past. Doe via de knop hieronder alvast wat inspiratie op voor jouw aankoop. De cadeaukaart is zowel online als in de winkel te gebruiken. Bestel je online, dan kun je je aankoop al binnen een half uur ophalen in een vestiging naar keuze.

Daarnaast kun je in de winkel terecht voor al je productvragen. Het tegoed hoeft niet in één keer uitgegeven te worden: na een kleinere aankoop blijft het resterende bedrag gewoon op de cadeaukaart staan.

De cadeaukaart wordt gesponsord door MediaMarkt en heeft een waarde van 100 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een MediaMarkt-cadeaukaart ter waarde van 100 euro.

Je hebt tot en met 8 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!

