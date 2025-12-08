Win vandaag een OnePlus Pad Lite (t.w.v. 229 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Een nieuwe week, een nieuwe prijs in de adventskalender van Android Planet. We geven vandaag de OnePlus Pad Lite weg, een tablet met een waarde van 229 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en we beginnen de tweede week van december met een toffe tablet, de OnePlus Pad Lite. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

8 december: maak kans op de OnePlus Pad Lite

De OnePlus Pad Lite is een prima tablet als je graag films en series kijkt, graag browst en af en toe een spelletje speelt. Het apparaat heeft een groot 11 inch-scherm, met een ververssnelheid van 90Hz. Hierdoor ziet alles er lekker vloeiend uit.

De tablet is uitgerust met een MediaTek Helio G100-chip, 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Je hebt dus meer dan genoeg ruimte om je apps te installeren, en eventueel films en series te downloaden zodat je ook offline kunt kijken.

Ook fijn: de accu is met 9340 mAh lekker groot en gaat dus een hele tijd mee. De batterij ondersteunt snelladen met 33 watt, wat voor een tablet in deze prijsklasse best netjes is.

De Pad Lite wordt gesponsord door OnePlus en heeft een waarde van 229 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: de OnePlus Pad Lite-tablet ter waarde van 229 euro.

Je hebt tot en met 9 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!