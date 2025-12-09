Win vandaag een Asus RT-BE58 Go-router (t.w.v. 122 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Een nieuwe dag, een nieuw vakje in de adventskalender van Android Planet! We geven een reisrouter van Asus weg, waarmee je ook onderweg razendsnel internet hebt. Lees hier hoe je router kan winnen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en we hebben op deze donderdag de Asus RT-BE58 Go-router voor je. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

9 december: maak kans op de Asus RT-BE58 Go

Met de Asus RT-BE58 Go-reisrouter heb je ook onderweg altijd een goede en stabiele internetverbinding. Handig voor als je veel op locatie werkt, zoals op een kantoor of in hotels. De wifi 7-router haalt snelheden tot 3600 Mbit/s en beschermt tevens tegelijk tegen malware en phishing.

Vooral handig aan de Asus RT-BE58 Go is dat de reisrouter erg draagbaar is. Het apparaatje weegt iets meer dan 200 gram en neemt je gemakkelijk mee in je rugzak of koffer. Hij krijgt stroom via een usb-c-aansluiting en werkt ook in combinatie met powerbanks. Je hoeft dus niet altijd in de buurt van een stopcontact te zijn.

De Asus RT-BE58 Go heeft plek voor een simkaart, waardoor je makkelijk 4G- en 5G-internet gebruikt. Het apparaat ondersteunt verder vpn’s voor veiliger (en anoniemer) internet en laat je tot meer dan 150 apparaten tegelijk verbinden.

De RT-BE58 Go wordt gesponsord door Asus en heeft een waarde van 122 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een Asus-reisrouter (de RT-BE58 Go) ter waarde van 122 euro.

Je hebt tot en met 10 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar per mail. Succes!