Alcatel 1SE review: drie Android Planet-lezers delen hun ervaringen (ADV)

Drie Android Planet-lezers hebben de afgelopen tijd de Alcatel 1SE onder handen genomen. In deze Alcatel 1SE review lees je alles over hun ervaringen en de plus- en minpunten van het toestel.

Alcatel 1SE review

Enkele weken geleden waren wij op zoek naar drie personen die hun ervaringen met de Alcatel 1SE wilden delen. Het is een budgettoestel met een adviesprijs van 99 euro. De telefoons werden getest op verschillende punten, waaronder de schermkwaliteit, accuduur en fotokwaliteit. Na het testen van deze 1SE mochten de winnaars het toestel houden.

Het testen van de 1SE

De Alcatel 1SE heeft een 6,22 inch-scherm met dunne randen. De 5 megapixel-frontcamera zit verwerkt in een kleine notch in het scherm. Het toestel heeft niet de meest geavanceerde hardware, maar voert je dagelijkse taken prima uit. De accu van de 1SE heeft een capaciteit van 4000 mAh. Deze smartphone heeft 3GB aan werkgeheugen en 32GB aan interne opslag. Dit is uit te breiden met een geheugenkaartje van maximaal 128GB.

In deze Alcatel 1SE review delen we de ervaringen van Jeffrey, Bert en Jasmijn met jullie. Zij hebben het toestel onder handen genomen en op verschillende punten gelet.

Eerste indruk en prestaties in het algemeen

Bij ontvangst vinden de testers een lader en de smartphone in de doos. Onze testers zijn tevreden met de ruimte voor twee simkaarten of één simkaart en één micro-sd-kaartje. Volgens Bert verloopt het instellen van de basisinstellingen ook erg soepel en vlot. Na het terugzetten van bestaande gegevens via zijn Google-account is het toestel snel gebruiksklaar.

Verder vindt hij het ook een pluspunt van dit toestel dat Android 10 snel en soepel draait. Dit verwachtte hij niet van een telefoon in deze prijsklasse. Jasmijn geeft ook aan dat het toestel bij het uitvoeren van basistaken redelijk snel werkt. Jeffrey sluit zich hier bij aan. Zijn eerdere Samsung Galaxy Note 10 Lite heeft een krachtige chipset, maar hij is verrast over hoe vlot de Alcatel 1SE blijft werken, ook bij het spelen van lichte games.

De testers hebben ook wat kritische punten bij het testen van dit toestel. Zo mist Bert de nfc-functie. Dit zou wel prettig zijn voor onder andere het gebruik van de DigiD-app. Jasmijn geeft aan dat het toestel minder geschikt is voor zwaardere taken, zoals het downloaden van muziek en het langdurig kijken van YouTube-video’s. Jeffrey noemt als nadeel dat er vrij veel ‘bloatware’ – ofwel onnodige software – mee wordt geleverd bij dit toestel.

Kwaliteit van de schermen

Zowel Bert, Jasmijn als Jeffrey zijn te spreken over het scherm van de Alcatel 1SE. Het is een mooi groot toestel met een prima schermkwaliteit en scherpe, heldere kleuren. Bert vindt de notch van de frontcamera aan de bovenzijde niet storend.

Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om blauw licht te filteren; dit is het prettiger voor je ogen bij langdurig gebruik. Daarbij geeft Jasmijn aan dat het ook nog eens heel eenvoudig en veilig te bedienen is dankzij de gezichtsherkenning en vingerafdrukscanner.

Accuduur van de toestellen

Over de accuduur zijn de meningen verdeeld. Dit zal dan ook afhankelijk zijn van de taken die de telefoon uit moet voeren. Het toestel beschikt nog niet over de nieuwere usb-c-aansluiting, merkt Bert op. Het opladen van 35 procent naar 100 procent duurt zo’n twee uur, wat vrij lang is. Echter is dit geen dealbreaker voor Bert: ”Veelvuldig gebruikt en getest en na vier dagen is er nog 35 procent accucapaciteit over. Dat is echt ongelofelijk! Mijn eigen telefoon haalt dat echt niet” geeft hij aan.

Ook Jeffrey is tevreden over de accuduur: ”De accu gaat lekker lang mee, ik heb hem als mijn vaste telefoon gebruikt en kan stellen dat de accu de hele dag meegaat. Ook als je YouTube-filmpjes kijkt of games speelt.”

Echter, bij het intensief luisteren naar muziek, kijken van YouTube-video’s en gebruik van social media als Facebook, Instagram en Whatsapp, gaat de accu sneller leeg zegt Jasmijn.

Design van de Alcatel 1SE

Bij onze testers is het duidelijk dat de behuizing niet van de hoogste kwaliteit is. Wel zijn ze buiten dat positief over het design van het toestel. Zo geven zowel Jasmijn en Jeffrey aan dat het toestel een mooi design heeft en de behuizing grip biedt. Hierdoor valt het toestel minder gemakkelijk uit je handen.

Fotokwaliteit

De 1SE heeft vier camera’s: een 13 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en nog een 2 megapixel-camera aan de achterzijde, noemt Bert. Aan de voorzijde tref je een 5 megapixel-selfiecamera aan. Bert vindt de kwaliteit van de foto’s is niet geweldig: ”De nachtmodus is niet denderend en door het gebruik van de flits heb je al snel overbelichte en korrelige foto’s.” Jasmijn heeft de camera ook uitvoerig getest en vindt de kwaliteit van de foto’s ook wat tegenvallen.

Bert en Jeffrey zijn het erover eens dat de kwaliteit wel voldoende voor dagelijks gebruik en bij goede lichtomstandigheden. De close-ups zijn volgens Bert zelfs vrij goed. De drie onderstaande foto’s zijn gemaakt door Bert.

Conclusie Alcatel 1SE review

Met de Alcatel 1SE heb je voor 99 euro een toestel met fijne software, zonder al te veel overbodige aanpassingen van de fabrikant, vat Bert samen. Daarbij heb je een uitmuntende accuduur en een koptelefoonaansluiting. Al met al is deze telefoon een prima keuze als je een budgettoestel met Android 10 zoekt en daarbij twee jaar beveiligingsupdates wil ontvangen. Je zult wel genoegen moeten nemen met de matige camera’s, maar voor dagelijks gebruik zijn deze goed genoeg.

Jasmijn sluit zich voor een groot deel bij deze ervaringen aan. ”Indien je op zoek bent naar een low-budget telefoon die op Android werkt en de fotokwaliteit niet heel belangrijk vindt, kun je overwegen om de Alcatel 1SE aan te schaffen”. Jasmijn is positief verrast over de gezichtsherkenning en vingerafdruksensor, die fantastisch werken.

Tot slot sluit Jeffrey zich aan bij de opgedane ervaringen van de Alcatel 1SE. Zo is hij tevreden over de kwaliteit van het scherm en het design van de 1SE. Het toestel heeft een goede grip. De accu gaat lang mee, zelfs bij het kijken van YouTube-filmpjes en het spelen van lichte games. De camerakwaliteit is niet bijzonder, maar prima voor dagelijks gebruik. Jeffrey hecht veel waarde aan de software en had liever gezien dat het toestel met minder onnodige software geleverd werd.

Alcatel 1SE beschikbaarheid en prijs

De Alcatel 1SE is koop voor 99 euro in de kleuren zwart en groen. Wil je eerst nog meer weten over dit toestel? Lees hier alles over de Alcatel 1SE.

