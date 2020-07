En de winnaars van de Alcatel 3X (2020) zijn…

Onlangs zocht Android Planet in samenwerking met Alcatel drie lezers die de Alcatel 3X (2020) willen testen, reviewen én houden. De winnaars zijn nu bekend, kijk snel of jij erbij zit!

Winnaars Alcatel 3X (2020) testpanel van Android Planet

Een flink aantal lezers heeft zich aangemeld voor de Alcatel 3X-winactie. Dank daarvoor! We hebben uit alle deelnemers volstrekt willekeurig drie personen getrokken. De drie winnaars zijn geworden..

Dirk uit Woerden

Nel uit Nieuw-Lekkerland

Sjako uit Elst

De drie gekozen testers ontvangen de toestellen en briefing spoedig en gaan aan de slag met het testen. Tijdens de testperiode van ruim een week gaan de gekozen lezers onder andere aan de slag met de vijf camera’s van het toestel, de algemene prestaties en het scherm wat bijna de hele voorkant vult. Ook zijn we natuurlijk benieuwd naar het design en de accuduur.

Na de testperiode worden alle ervaringen gebundeld in een review die op Android Planet verschijnt!

Niet gewonnen? Volgende keer beter! Je kunt dit jaar nog diverse winacties van ons verwachten. Check daarvoor de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief om in de toekomst kans te maken op smartphones en andere gadgets.

kooptip Pre-order nu de nieuwe Alcatel 3X 2020 !

Met vijf camera’s voor professionele foto’s

Ideaal voor de prijsbewuste consument!

Tijdelijk met gratis TCL headset t.w.v. €39,99

Aanbieding bekijken

Meer over de Alcatel 3X (2020)

De Alcatel 3X (2020) heeft veel te bieden voor een smartphone in deze prijsklasse. Het toestel heeft een scherm van 6,52 inch met een hd-resolutie. Het scherm beslaat een groot deel van de voorkant en alleen aan de bovenkant zit een kleine druppelnotch voor de selfiecamera.

Ook fijn is de enorme accu van 5000 mAh. Met een volle accu kom je gemakkelijk meer dan een dag door. Opladen van dit toestel gaat via de usb-c-poort.

De Alcatel 3X (2020) is ondanks zijn lage prijs uitgerust met vijf camera’s. Het model van 128GB dat we drie keer weggeven, heeft vier camera’s op de achterkant. De primaire camera schiet plaatjes van maximaal 48 megapixel.

Ook kun je bredere foto’s maken met de 5 megapixel-groothoeklens en er is een macrocamera aanwezig voor foto’s van heel dichtbij, bijvoorbeeld van een insect of plant. De dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s, waarbij de achtergrond wordt vervaagd zodat de voorgrond mooi naar voren komt.

Tijdelijk met TCL-headset

De Alcatel 3X (2020) met 64GB opslag kost 159,99 euro. Het model met 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen kost 189,99 euro. Bestel je voor 31 juli, dan krijg je ook nog eens een TCL Bluetooth Headset van 39,99 euro cadeau!

Vakantiethema in juli 2020

De maand juli staat op Android Planet in het teken van vakantie. Heb je een tip of idee over dit thema of ken je wat leuke vakantie-apps waar wij over kunnen schrijven? Mail ons dan even via redactie@androidplanet.nl of stuur ons een berichtje via Facebook of Instagram.

Dit maandthema wordt gesponsord door Alcatel. Alcatel heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.

sponsored by Pre-order nu de nieuwe Alcatel 3X 2020 !

Tijdelijk met gratis TCL headset t.w.v. €39,99

• Vijf camera’s

• Goede accuduur

Ideaal voor de prijsbewuste consument!

Ontdek de nieuwe Alcatel 3X 2020