Veel huishoudens ontvangen deze weken bericht van hun energieleverancier over de nieuwe tarieven voor volgend jaar. Wie zonnepanelen heeft, doet er slim aan om nu alvast vooruit te kijken naar 2027 en te ontdekken hoe een plug-and-play thuisbatterij je helpt.

Haal meer uit je eigen zonnestroom met een thuisbatterij

Heb je zonnepanelen op je dak liggen? Dan kan het zijn dat je de komende tijd een verandering op je energierekening gaat zien. Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor je teruggeleverde stroom niet meer kunt wegstrepen tegen stroom die je op een ander moment afneemt. Het wordt hierdoor een interessante maar ook besparende optie om nog meer uit je eigen zonnestroom te halen, en dit kun je eenvoudig doen door te kiezen voor een thuisbatterij.

Een thuisbatterij is simpelweg een grote batterij die je bijvoorbeeld in huis, in de schuur of op een andere plek neerzet en die overtollige zonnestroom opslaat. Deze stroom kun je dan op een later moment weer gebruiken als de energieprijzen hoger zijn, zodat je bespaart op je kosten en het meeste uit je eigen zonnepanelen haalt.

Ook is het aanschaffen van een thuisbatterij makkelijker dan je denkt. Bij AlphaESS hebben ze de AlphaESS VitaPower 3600 AC thuisbatterij, die je simpelweg met een stekker in het stopcontact steekt om te gebruiken. Daarnaast hebben ze nu een Black Friday-actie lopen tot 6 december, waardoor je deze al vanaf 1199 euro in huis haalt en er een gratis P1-dongle en powerbank bij ontvangt.

Wat betekent 2027 voor jouw huishouden en energiecontract?

Hoeveel je precies merkt van het wegvallen van de salderingsregeling, hangt af van je dagelijkse verbruikspatroon. Werk je overdag buitenshuis, dan wekken je zonnepanelen op zonnige uren stroom op terwijl er nauwelijks apparaten aanstaan, waardoor bijna alles terug het net op gaat tegen een lagere terugleververgoeding.

’s Avonds, wanneer je gaat koken, wassen en televisie kijkt, moet je die stroom weer tegen het hogere leveringstarief inkopen. Huishoudens die overdag vaker thuiswerken of apparaten slim aansturen wanneer de zon schijnt, verbruiken al direct een groter deel van hun eigen zonnestroom en merken daardoor wellicht minder verschil.

Ook het type energiecontract speelt een grote rol op je rekening in 2027. Bij een vast of variabel contract heb je te maken met vaste tarieven per kilowattuur, maar krijg je bij het wegvallen van salderen vaak te maken met een lagere terugleververgoeding en eventuele vaste terugleverkosten.

Heb je een dynamisch energiecontract, dan verandert de stroomprijs elk uur op basis van vraag en aanbod. Op zonnige middagen kan de stroomprijs dan flink dalen of zelfs negatief worden, terwijl de prijzen in de avonduren juist pieken.

Hier moet je op letten op je nieuwe tarievenoverzicht

Ontvang je binnenkort een e-mail of brief van je energieleverancier met de nieuwe tarieven voor volgend jaar? Leg dat overzicht dan even naast je huidige contractvoorwaarden en kijk specifiek naar deze drie punten om te zien wat er voor jou verandert:

De terugleververgoeding per kWh: Dit is het bedrag dat je nog ontvangt voor zonnestroom die je niet direct zelf gebruikt en teruglevert aan het elektriciteitsnet.

Dit is het bedrag dat je nog ontvangt voor zonnestroom die je niet direct zelf gebruikt en teruglevert aan het elektriciteitsnet. Terugleverkosten en vaste leveringskosten: Steeds meer energieleveranciers rekenen aparte kosten voor het terugleveren van stroom of verhogen de vaste kosten voor klanten met zonnepanelen.

Steeds meer energieleveranciers rekenen aparte kosten voor het terugleveren van stroom of verhogen de vaste kosten voor klanten met zonnepanelen. Het leveringstarief in de avonduren: Kijk goed wat je straks per kWh betaalt op momenten dat de zon niet schijnt (zoals in de avond en in de winter), omdat je dit verbruik vanaf 2027 niet meer kunt wegstrepen tegen je opgewekte stroom van overdag.

Van 4 tot 16 kWh: een thuisbatterij die met je meegroeit

Door overdag je overtollige zonnestroom op te slaan in plaats van deze tegen een lage vergoeding terug te leveren, hoef je ’s avonds tijdens de duurdere uren veel minder stroom in te kopen. De thuisbatterij VitaPower 3600 AC combineert opslag, een omvormer en energiesturing in een systeem, en je kunt kiezen tussen 4, 8, 12 of 16 kWh per toren.

De 8 kWh-variant is de meest gekozen uitvoering en bestaat uit een hoofdunit en een uitbreidingsmodule. Hiermee vang je al een groot deel van je dagelijkse behoefte aan eigen stroom op. Krijg je later bijvoorbeeld een warmtepomp, elektrische auto of inductiekookplaat, dan kun je eenvoudig uitbreiden door VitaMate 4000-modules toe te voegen met tot 16 kWh per toren.

Voor grotere opstellingen kunnen meerdere torens via een draadloze koppeling met elkaar samenwerken. Kies je ervoor om het vermogen boven de standaard 800 watt uit te breiden naar 3680 watt (vanaf 8 kWh), dan dient de batterij wel een vaste aansluiting op een eigen groep te krijgen.

Je regelt dit gemakkelijk door een bevoegde elektricien in te schakelen, die je meterkast, bedrading, aardlekbeveiliging en groepsindeling beoordeelt en de vaste aansluiting maakt. Na de installatie vraag je de vermogensverhoging aan in de Energy Life-app, waarna de softwarematige ontgrendeling helemaal kosteloos gebeurt.

Slimme functies voor in het dagelijks leven

Als je de thuisbatterij eenmaal geïnstalleerd hebt, zitten er ook allerlei slimme functies op voor dagelijks gebruik. Met de functie voor zelfverbruik laadt de batterij automatisch op bij een overschot aan zonnestroom en levert hij deze weer terug zodra je woning stroom nodig heeft.

Heb je een dynamisch energiecontract, dan kun je ook slim opladen op momenten dat de stroomprijs laag is. De slimme AI-modus maakt hiervoor zelf een planning op basis van stroomprijzen, weersverwachtingen en jouw gebruikspatroon, en past dit gedurende de dag automatisch aan.

Daarnaast hoef je bij een stroomstoring niet direct zonder stroom te zitten. Apparaten die je graag wil blijven gebruiken sluit je vooraf aan op de noodstroomuitgang van de batterij. Via een reserve-instelling in de app houd je hiervoor altijd genoeg stroom achter de hand, zodat deze apparaten bij uitval gewoon blijven werken.

Tot slot kun je de VitaPower koppelen aan partners zoals Frank Energie voor netcongestiesturing en een virtuele energiecentrale. Hiermee help je het elektriciteitsnet in balans te houden en kun je vaak nog een extra zakcentje bijverdienen.

Scoor tot en met 6 december een thuisbatterij vanaf 1.199 euro

Tijdens Black Friday haal je de AlphaESS VitaPower 3600 AC tot en met 6 december al in huis vanaf 1.199 euro. Daarbij krijg je ook nog eens gratis verzending, een gratis AlphaESS-powerbank en een gratis AlphaESS P1-dongle cadeau.

Deze P1-dongle leest via je slimme meter uit hoeveel stroom je woning afneemt of teruglevert, zodat de VitaPower direct kan reageren op overtollige zonnestroom of het verbruik in huis.

Uitvoering Wat zit erin? Black Friday-prijs 4 kWh VitaPower 3600 AC € 1.199 8 kWh VitaPower 3600 AC + 1 × VitaMate 4000 € 1.998 12 kWh VitaPower 3600 AC + 2 × VitaMate 4000 € 2.797 16 kWh VitaPower 3600 AC + 3 × VitaMate 4000 € 3.596 Los bij te bestellen 1 × VitaMate 4000 € 799