Het populairste thuisbatterijmerk van Nederland heeft nu ook een thuisbatterij mét stekker (ADV)

Per 1 januari 2027 verandert er veel voor zonnepanelenbezitters, waardoor het interessanter wordt om een thuisbatterij te hebben. AlphaESS is een bekend merk onder de thuisbatterijen, maar de installatie was altijd een ingewikkelde kwestie. Tot nu.

Nieuw van AlphaESS: plug-in thuisbatterij

AlphaESS is binnen Nederland een gevestigd merk en één van de populairste onder de thuisbatterijen. Normaal moeten deze door een installateur geïnstalleerd worden, maar het nieuwste model hoeft dat niet. Daardoor haal je dus de geavanceerde mogelijkheden van AlphaESS binnen, maar dan in een plug-and-play variant.

Tot en met 29 oktober haal je de VitaPower 3600 AC nog voor een fractie van de prijs in huis. In deze periode betaal je nog slechts 999 euro voor de variant met 4 kWh. Heb je meer capaciteit nodig, dan is de 8 kWh-versie (met een uitbreiding) beschikbaar voor 1798 euro.

Dit verandert er voor jou vanaf 1 januari 2027

Vanaf 1 januari is het einde oefening voor de Salderingsregeling. Dat betekent dat je nu nog jouw verbruikskosten één op één kunt wegstrepen tegen de stroom die je teruglevert. Vanaf die datum is de opbrengst van je zonnestroom echter flink lager en is het financieel interessanter om de stroom die je opwekt zelf te gebruiken.

In de ideale situatie wil je vanaf die datum de hele dag door dus je eigen opgewekte stroom gebruiken, maar in de avond schijnt de zon natuurlijk niet meer. Daar komt de thuisbatterij om de hoek kijken, die stroom voor je opslaat voor later gebruik.

VitaPower 3600 AC: perfect voor beginnende huishoudens

AlphaESS heeft sinds 22 september hun geavanceerde thuisbatterijsysteem in een plug-in accu gestopt. Hierdoor is dit de ideale accu om mee te beginnen: er zijn geen ingewikkelde installaties nodig. Het is een kwestie van de stekker in het stopcontact steken en hij kan opladen.

Via een normaal stopcontact is de batterij standaard begrensd op 800 watt. De VitaPower 3600 AC kan echter tot 3,68 kW aan, maar hiervoor is aanvullende installatie nodig en activering.

De basisunit heeft een capaciteit van 4 kWh, maar is uitbreidbaar tot maar liefst 16 kWh. De thuisbatterij is dus volledig modulair en past bij jouw stroomverbruik. Wil je klein beginnen en als het bevalt uitbreiden om zelfvoorzienend te worden? Dan bestel je later uitbreidingsaccu’s erbij.

Slim energiemanagement op basis van AI

Door de P1-dongle (die je er overigens gratis bij krijgt!) weet de thuisbatterij precies hoeveel stroom je verbruikt en op welke momenten. Maak je gebruik van de slimme AI-modus van AlphaESS, dan wordt op basis van deze data bepaalt wanneer de batterij opgeladen wordt en wanneer het juist tijd is om te ontladen.

Bovendien worden hierin de actuele energieprijzen en weersverwachtingen meegenomen. Hierdoor maak je op de meest efficiënte wijze gebruik van de VitaPower 3600 AC én hoef je er zelf niet naar om te kijken. In de app zie je terug wat de AI precies heeft gedaan en wat het plan is voor de komende tijd.

Let op: momenteel is de AI-modus nog een bètaversie. Naar verwachting komt de definitieve variant in oktober.

Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor Savings First, waarbij actief gezocht wordt naar manieren om meer geld te besparen, en de gebalanceerde modus. Hierbij wordt nog steeds gekeken naar besparingsmogelijkheden, maar zorgt de aansturing er ook voor dat de batterij niet onnodig vaak laad en ontlaad.

Stroomstoring? De thuisbatterij neemt het over

Een ander groot pluspunt aan de VitaPower 3600 AC is, dat ‘ie bij een stroomstoring de energielevering overneemt binnen 10 milliseconden. Daardoor kunnen de apparaten die op deze back-up aangesloten zijn, nagenoeg ononderbroken verder gaan.

Apparaten hebben bij het opstarten bovendien een wat hogere stroom nodig. Dit vangt de AlphaESS-thuisbatterij op door zo’n 15 seconden lang een piekvermogen te leveren van tot wel 5,1 kW. Daarna levert de uitgang constant tot 3,68 kW.

Veiligheid voor alles: alles over de brandveiligheid

Omdat er veel energie in deze thuisbatterij omgaat, is het belangrijk dat de veiligheid in orde is. Dat heeft AlphaESS geregeld in lagen: het systeem houdt de spanning, stroom, temperatuur, laadstatus en batterijconditie continu in de gaten. Wijkt één van deze onderdelen af van het normale, dan wordt het vermogen beperkt of volledig gestopt.

Daarnaast bevat de daadwerkelijke accu – en de uitbreidingsmodules – vlamvertragende materialen en een constructie die druk binnenin tot een minimum beperkt. Overigens heeft de behuizing ook een IP65-certificatie en kan de VitaPower 3600 AC tegen temperaturen van -20 tot 55 graden.

Om boven 800 watt te gebruiken, moet het systeem geïnstalleerd worden door een installateur. Die checkt bovendien altijd nog de bedrading, aarding en beveiliging, zodat je zeker bent van de veiligheid.

Profiteer nu van de pre-order actie: voor minder dan 1000 euro

Vanaf 22 september is de VitaPower 3600 AC van AlphaESS te verkrijgen tijdens de pre-sale. Tijdens deze periode profiteer je van hoge korting en betaal je voor de basisunit van 4 kWh 999 euro. Ook de uitbreidingsmodules doen mee in deze aanbieding. Deze pre-sale loopt tot en met 29 oktober 2026.