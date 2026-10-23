Pre-orderactie loopt bijna af: pak nog snel voordeel op deze plug-in thuisbatterij (ADV)

Met de AlphaESS VitaPower 3600 AC haal je een toegankelijke thuisbatterij in huis die je zonder installateur direct in het stopcontact steekt. Daarmee sla je zelfopgewekte zonnestroom eenvoudig op om direct te besparen op je energierekening. Tot en met 29 oktober 2026 om 20:00 uur profiteer je nog van een aantrekkelijke introductiekorting.

Zo simpel werkt de nieuwe AlphaESS plug-in thuisbatterij

Met een thuisbatterij sla je opgewekte zonnestroom eenvoudig op en gebruik je deze op een later moment in huis. Waar traditionele modellen vrijwel altijd een professionele installateur vereisen, brengt de AlphaESS VitaPower 3600 AC daar verandering in. Dit slimme model werkt namelijk als een plug-and-play-systeem dat je eenvoudig zelf in het stopcontact steekt om direct te beginnen met opslaan.

Tijdelijk profiteer je tot en met 29 oktober 2026 om 20:00 uur van een scherpe introductie-actie op het handige systeem. Voor de 4 kWh-variant betaal je momenteel de actieprijs van 999 euro, terwijl de normale adviesprijs op 1699 euro ligt. Wil je direct meer opslagcapaciteit in huis halen voor jouw woning, dan schaf je de grotere 8 kWh-uitvoering tijdens deze actieperiode aan voor 1798 euro.

Bereid je voor op het einde van de salderingsregeling

Het aanschaffen van een thuisbatterij wordt de komende jaren voor veel huishoudens een steeds slimmere zet door veranderende regelgeving. Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling namelijk definitief in Nederland. Dit betekent dat je de zonne-energie die je teruglevert aan het net niet langer één-op-één wegstreept tegen je eigen stroomverbruik. Omdat de vergoeding van energieleveranciers flink daalt, levert het direct opslaan van je eigen stroom het meeste rendement op.

Met een slimme thuisbatterij verzamel je overdag heel eenvoudig je eigen zonne-energie voor gebruik in de avonduren. Ook tijdens de koudere herfst- en wintermaanden bewijst een thuisbatterij zijn waarde in combinatie met een dynamisch energiecontract.

Omdat de zonne-opbrengst in de winter lager ligt, laadt het systeem de accu op de goedkoopste uren op via het net om deze stroom later tijdens dure piekmomenten te gebruiken. Met een batterij in huis bereid je je direct voor op de toekomst en voorkom je onnodig hoge energiekosten.

VitaPower 3600 AC: krachtige functionaliteit en uitbreidbaarheid

Onder de behuizing brengt AlphaESS een ingebouwde omvormer, veilige LiFePO4-cellen en slim energiemanagement overzichtelijk samen in één modulair systeem. Via een standaard stopcontact is het laadvermogen begrensd op 800 watt, maar met een aanvullende installatie verhoog je dit vanaf een capaciteit van 8 kWh naar 3,68 kW.

Blijkt de basiscapaciteit na verloop van tijd niet meer voldoende, dan breid je de thuisbatterij eenvoudig uit naar 8, 12 of maximaal 16 kWh. De losse torens communiceren daarbij draadloos met elkaar, wat extra verbindingskabels overbodig maakt.

Naast het opslaan van energie dient het systeem als een betrouwbare back-up voor in de woning. Mocht de stroom thuis uitvallen, dan neemt de batterij de energielevering binnen 10 milliseconden feilloos over als noodstroomvoorziening.

Om het opstarten van zwaardere apparaten op te vangen, levert de accu gedurende 15 seconden een indrukwekkend piekvermogen tot wel 5,1 kW. Daardoor blijven de belangrijkste apparaten in huis nagenoeg ononderbroken hun werk doen.

Slim energiemanagement via je telefoon

Bij de thuisbatterij ontvang je een gratis P1-dongle die direct in verbinding staat met het systeem. Door de Energy Life-app op je telefoon te installeren, schakel je een slimme AI-modus in die automatisch het gunstigste laad- of ontlaadmoment kiest.

De software analyseert hiervoor continu het energieverbruik in huis, actuele stroomprijzen en de verwachte weersomstandigheden. Daardoor haal je zonder ingewikkelde instellingen het maximale rendement uit je zelfopgewekte stroom.

In de app zie je overzichtelijk wat het systeem heeft gedaan en wat de planning voor de komende periode is. Zo achterhaal je precies waarom de accu op specifieke momenten laadt, ontlaadt of juist wacht.

Je schakelt daarbij zelf eenvoudig tussen verschillende slimme standen, waaronder ‘Savings First’ om maximaal op de energiekosten te besparen. Kies je liever voor een ideale balans tussen besparingen en de levensduur van de accu, dan activeer je de gebalanceerde modus.

Meervoudige beveiliging en continue monitoring

Bij de aanschaf van een geavanceerd thuisbatterijsysteem staat veiligheid in huis uiteraard voorop. AlphaESS heeft het beveiligingssysteem opgesplitst in meerdere lagen die de spanning, temperatuur, stroomsterkte en batterijconditie continu monitoren.

Zodra een van deze sensoren een afwijking registreert, wordt het vermogen direct beperkt of volledig uitgeschakeld. Daarnaast zijn de accu en uitbreidingsmodules opgebouwd uit vlamvertragende materialen en voorzien van speciale drukregulerende structuren voor optimale veiligheid.

Dankzij de IP65-certificering is de behuizing beschermd tegen stof en water, waardoor de batterij bestand is tegen temperaturen van min 20 tot 55 graden Celsius. Gebruik je het systeem liever met een vermogen boven de 800 watt, dan voert een professionele monteur de installatie uit. De installateur controleert tijdens deze plaatsing direct de bedrading en de aarding in de woning. Zo weet je zeker dat het thuisbatterijsysteem veilig en volgens alle richtlijnen draait.

Profiteer tijdelijk van honderden euro’s korting

Zoals eerder genoemd schaf je deze slimme thuisbatterij tot en met 29 oktober 2026 om 20:00 uur tegen een scherpe actieprijs aan. Voor het instapmodel van de AlphaESS VitaPower 3600 AC met 4 kWh aan opslagcapaciteit betaal je momenteel 999 euro.

Wil je liever meteen extra capaciteit in huis halen om op een later moment verder uit te breiden, dan kies je voor de uitgebreide 8 kWh-variant voor de actieprijs van 1798 euro.