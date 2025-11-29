Dit Chromecast met Google TV-alternatief haal je voor minder dan 50 euro in huis

De geliefde Chromecast met Google TV is al een tijdje uit de schappen, maar gelukkig zijn er alternatieven te vinden. Tijdens Black Friday scoor je deze met mooie kortingen.

Amazon Fire TV Stick 4K Max voor 44,99 met Black Friday

Met een streamingdongle maak je jouw (domme) televisie een stuk slimmer. Vorig jaar kondigde Google aan te stoppen met de populaire Chromecast, waarna het bedrijf de Google TV Streamer uitbracht.

Maar, met een adviesprijs van 119 euro is die een stuk prijziger dan de voorganger. Gelukkig zijn er meer fabrikanten met mediaspelers op de markt, waaronder Amazon met de Fire TV Stick 4K Max. Die kost tijdens Black Friday geen 79,99 euro, maar 44,99 euro.

De Fire TV Stick van Amazon sluit je gemakkelijk aan op de hdmi-poort van je televisie. Even de usb-kabel inpluggen voor stroom en je bent klaar om ‘m in te stellen. De software, Fire OS, lijkt erg op Google TV van de Chromecast. De Stick 4K Max draait je favoriete streamingapps, zoals Netflix, Disney Plus en natuurlijk Prime Video. Ook Nederlands apps worden ondersteund, zoals KPN, Ziggo en NLZiet.

Zoals de naam doet vermoeden, streamt de Fire Stick films en series in hoge 4K-kwaliteit. Daarnaast ondersteunt ‘ie hdr10 en Dolby Vision voor kleurrijk beeld met veel contrast. Dankzij de snelle wifi 6E-verbinding speelt ‘ie alles vervolgens af zonder haperingen.

De Amazon Fire TV Stick 4K Max wordt geleverd met een eigen afstandsbediening, met verschillende programmeerbare sneltoetsen. Zo kies je zelf welke apps je snel wil openen met één druk op de knop. Verder kun je natuurlijk ook de televisie ermee aan- en uitzetten of het volume aanpassen. Verder is er een Alexa-knop, waarmee je de slimme assistent om hulp vraagt.

De ingebouwde grafische processor is zelfs krachtig genoeg voor het spelen van lichte spellen, die je opslaat op de 16GB lokale opslag. Met de ingebouwde bluetooth koppel je makkelijk een koptelefoon of oordopjes, zodat je maximaal geniet van geluid in films en series, zonder bonje te krijgen met de buren.

Chromecast-kloon van Thomson voor 42,42 euro

Hecht jij meer waarde aan het Google TV-besturingssysteem en vond je het dongle ontwerp van de Chromecast fijner dan de stick van Amazon? Dan biedt fabrikant Thomson ook een alternatief. Net als de Fire TV Stick wordt deze geleverd met een afstandsbediening met sneltoetsen en mediaknoppen.

Omdat de Thomson op Google TV draait, is de Google Assistent (Gemini) aanwezig. Ook kun je media vanaf je telefoon naar de mediaspeler casten. Hij heeft ‘maar’ 8GB aan opslagruimte, al is dit waarschijnlijk voldoende als je een handvol streamingdiensten gebruikt.

