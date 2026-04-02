Nog héél even: Chromecast-alternatief nu voor minder dan 25 euro

De Chromecast wordt al een tijdje niet meer gemaakt en de oudere modellen ontvangen ook geen updates meer. Tijd voor een nieuwe? Check dan dit alternatief, dat momenteel flink afgeprijsd is.

Amazon Fire TV Stick vanaf 24,99 euro

De Chromecast kreeg in 2024 een opvolger: de Google TV Streamer. De prijs hiervan is niet mals en ligt doorgaans rond de 100 euro. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Amazon Fire TV Stick. Dit is een zelfde soort apparaatje als de Google Chromecast, waarmee je content vanaf je device naar je ‘domme’ tv streamt.

Bij Amazon scoor je tijdelijk veel producten van eigen stal met hoge korting. Daardoor pik je de TV Stick HD vandaag nog op voor slechts 24,99 euro. Heb je een tv die 4K ondersteunt? Dan kan je gaan voor de TV Stick 4K Max voor 49,99 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Amazon Fire TV Stick: bedien met afstandsbediening of Alexa

Je sluit de Fire TV Stick eenvoudig aan op de hdmi-poort van je tv. De software, Fire OS, lijkt sterk op Google TV. Net als de Chromecast met Google TV ontvang je een afstandsbediening bij de stick. Bedienen is daardoor een fluitje van een cent. Er zitten ook verschillende handige sneltoetsen op, zodat je zelf kiest welke apps je snel wil openen.

Al je favoriete streaming-apps, zoals Netflix, Disney Plus en natuurlijk Amazon’s eigen Prime Video, zijn er terug te vinden. Ook Nederlandse apps, zoals KPN, Ziggo en NLZiet werken gewoon.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

