Amazon Prime Day 2020: de beste aanbiedingen op een rij

13 en 14 oktober 2020 staan in het teken van het Amazon Prime Day-evenement. Deze twee dagen kun je profiteren van mooie aanbiedingen, waaronder flinke kortingen op Android-smartphones.

Lees verder na de advertentie.

Amazon Prime Day 2020 aanbiedingen

Naast korting op diverse smartphones, waaronder de OnePlus 8 en 8 Pro, zijn er ook vele andere artikelen in prijs verlaagd. Denk hierbij aan smart home-producten, keukenapparatuur, games en laptops.

Om de Amazon Prime-deals van dit jaar op de kop te kunnen tikken, heb je wel een Amazon Prime-lidmaatschap nodig. Heb je geen Amazon Prime-abonnement? Dan kun je dit gelukkig 30 dagen gratis uitproberen indien je nog niet eerder een lidmaatschap hebt gehad. Naast de beste dagdeals kun je als Prime-lid ook profiteren van de ‘Lightning deals’. Deze deals worden tijdens het tweedaagse evenement elk uur gelanceerd met hele scherpe prijzen.

Hieronder hebben wij alvast een aantal deals voor je op een rijtje gezet. Kijk snel of er iets leuks voor jou bij zit! Of ga zelf op zoek naar de beste acties voor jou via de algemene Amazon Prime Day-pagina. Maar wees er snel bij, de Amazon Prime Day 2020 loopt tot en met woensdag 14 oktober.

Prime Day smartphone-aanbiedingen

OnePlus 8 Glacial Green, 256 GB – van 574 euro voor 519 euro

OnePlus 8 Interstellar Glow, 256 GB – van 608 euro voor 599 euro

Samsung Galaxy S20 Cloud Blue – van 697,83 euro voor 604,90 euro

Amazon Prime Day: smart home-deals

Andere toffe Prime-deals

Naast bovenstaande aanbiedingen zijn er ook nog flinke kortingen op de fitnesstrackers en smartwatches van Fitbit of bekijk alle aanbiedingen van Beats koptelefoons.

Toch op zoek naar een ander product? Bekijk dan snel alle Amazon Prime Day-deals via de knop hieronder.

Wij controleren de aanbiedingen regelmatig, maar het kan zijn dat er soms een prijs tussen staat die niet (meer) klopt. Heb je een foutje gezien? Laat het ons weten en wij passen het direct aan!