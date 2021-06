Amazon Prime Day 2021: de beste deals op een rij

Het is tijd voor Amazon Prime Day 2021 en op 21 en 22 juni scoor je de beste deals. Duizenden producten zijn flink afgeprijsd in ontelbare categorieën. Hier op Android Planet hebben we de beste digitale deals voor je verzameld!

Amazon Prime Day 2021 deals: alles op een rij

Zo zijn er verschillende smartphones van OnePlus in de aanbieding, maar ook de Xiaomi Pocophone F2 Pro haal je nu in huis voor een leuke prijs. Daarnaast hebben we verschillende Chromebooks voor je op een rij gezet, net zoals draadloze koptelefoons en oortjes. Op zoek naar een bluetoothspeaker of smartwatch, ook dan is er genoeg keuze!

Lidmaatschap benodigd

Zo’n heerlijke deal scoren? Dan heb je wel een Amazon Prime-lidmaatschap nodig wat je 2,99 euro per maand kost. Nog nooit lid geweest van Amazon, dan kun je de eerste 30 dagen gratis lid worden. Naast alle gebruikelijke deals zijn er dit jaar ook weer ‘Lightning deals’. Die veranderen elk uur, zodat je er snel bij moet zijn om de beste aanbiedingen te scoren.

Amazon Prime Day 2021 loopt tot en met dinsdag 22 juni dus wees er snel bij. In onderstaande overzicht hebben we verschillende aanbiedingen voor je opgesomd. Zelf een kijkje nemen in het hele assortiment, check dan de algemene Amazon Prime Day-pagina.

Prime Day smartphone-aanbiedingen

Amazon Prime Day: Chromebooks

Bluetoothspeakers voor Prime Day

Draadloze koptelefoons en headsets

Smartwatches en fitnesstrackers

Niet alles gevonden waar je naar op zoek bent? Bekijk dan snel alle Amazon Prime Day-deals via de knop hieronder.

Wij controleren de aanbiedingen regelmatig, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er soms een prijs tussen staat die niet (meer) klopt. Heb je een foutje gezien? Laat het ons weten en wij passen het direct aan!