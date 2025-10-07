Amazon Prime Days 2025 weer van start: Philips Hue slimme stekkers fors in prijs gedaald

Vandaag en morgen zijn weer de Amazon Prime Big Deal Days. Dit betekent ontzettend veel producten met hoge korting. Zo ook de Philips Hue slimme stekkers. We vertellen je alles over de aanbieding.

Amazon Prime Big Deal Days: 7 en 8 oktober 2025

Op 7 en 8 oktober 2025 zijn bij Amazon weer de Prime Big Deal Days. Dit betekent dat je hoge kortingen krijgt op ontzettend veel gadgets, maar ook koffie, boeken en nog veel meer. Om van deze kortingen te profiteren moet je echter wel lid zijn van Prime. Maar, geen nood: je kan gewoon met de proefperiode van 30 dagen bestellen met voordeel.

Eén van de goede acties die er zijn, is voor de Philips Hue Smart Plug. Deze heb je in een enkele verpakking, waar je normaal 34,99 euro voor betaalt, en die kost je nu 7,44 euro. De beste deal is echter om te kiezen voor de verpakking met drie van deze stekkers. Deze heeft een adviesprijs van 99,99 euro, maar haal je tijdens de actieperiode voor 59,99 euro in huis. Dat is zo’n 20 euro per stekker.

Daarnaast krijg je als je meer dan 50 euro uitgeeft nog eens 10 euro korting met promotiecode SAVE10. Daardoor kom je dus op slechts 49,99 euro uit voor de 3-pack.

Dit kan je met de Philips Hue Smart Plug

Een slimme stekker is ideaal als je in je huis je ‘domme’ apparaten slim wil maken, zonder dure vervanging van de apparatuur te moeten kopen. Denk hierbij aan verlichting, waarna je ze gebruikt alsof het Philips Hue-lampen zijn.

Handig, want zo zet je ze aan via de Hue-app of Google Home. Besturen kan nu zelfs via spraak, doordat ze met Google en Alexa werken. Bovendien stel je via de app automatische schema’s in. Zo gaan bijvoorbeeld elke ochtend om zeven uur als jij opstaat de lampen aan en weer uit rond de tijd dat jij altijd naar werk gaat.

Je gebruikt hem niet alleen voor verlichting, maar hij kan gebruikt worden met elk apparaat. Zet bijvoorbeeld alvast koffie in de ochtend als je een koffiezetapparaat hebt die direct start als er stroom opstaat.

Nog veel meer goede Prime Big Deal Days-acties

Naast de slimme stekkers van Philips Hue, zijn er nog veel meer goede aanbiedingen te vinden. Zo zijn ook de Philips Hue GU10-spotjes en de Sonos Era 100-speaker in de actie. Klik voor het complete overzicht op de knop hieronder.