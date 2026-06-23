Amazon Prime Days zijn van start gegaan: dit zijn de meest opvallende aanbiedingen

Amazon is weer met de jaarlijkse Prime Days begonnen. Dat betekent ontzettend veel aanbiedingen voor een lage prijs. We zetten de beste deals op een rij.

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Amazon Prime Day 2026: hoge kortingen op veel tech

Ieder jaar organiseert Amazon Prime Day in de zomer. Tijdens deze actieperiode zijn er veel techproducten voor een lage prijs te vinden. Denk aan smart home en gadgets, maar ook je voorraadkast kan profiteren van alle koopjes.

Hieronder geven we een overzicht van de beste acties. Wie weet zit er iets voor je tussen. Amazon Prime Day loopt van dinsdag 23 juni tot en met vrijdag 26 juni 2026.

Word Amazon Prime-lid: probeer een week voor 0,49 euro

Om te profiteren van alle Amazon Prime Day-deals moet je lid zijn. Je kan het eens proberen voor een week, wat je slechts 0,49 euro kost. Blijf je daarna lid, dan ben je 4,99 euro per maand kwijt. De voordelen zijn flink: naast dat je dus kan bestellen tegen lage prijzen, krijg je ook altijd gratis bezorging én toegang tot Amazon Prime Video. Dit laatste is Amazon’s eigen streamingdienst boordevol populaire series en films.

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Lightning deals: aanbiedingen waar je snel bij moet zijn

Allereerst zijn er de lightning deals. Dit zijn kortingen die nóg hoger zijn dan de normale deals, maar daarom ook snel verlopen. Om deze reden kunnen we ze hieronder helaas niet voor je opsommen, maar het is zeker de moeite waard om zelf eens door te scrollen. Er zit van alles tussen: van een mini zit-sta bureau tot telefoonhoesjes.

Smart home-aanbiedingen

Smartwatches met korting

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Amazon’s eigen lijn: Kindle, Echo Dot en Fire TV Stick

Audio-acties

Bonus: bespaar 15% op cadeaubonnen

Naast al deze aanbiedingen is het ook mogelijk om een cadeaubon voor Zalando of H&M te scoren met 15 procent korting. Daardoor heb je voor jezelf dus de volgende keer dat je gaat shoppen 15 procent korting bij één van deze webwinkels. Of heb je alvast een cadeau voor als een vriend of vriendin jarig is.

Nog veel meer Amazon Prime Day-deals

Natuurlijk is dit maar een kleine greep uit het assortiment en kan je er terecht voor vrijwel alles: van energiedrank tot luiers en witgoed. Het is te veel om op te noemen, dus neem vooral zelf een kijkje.

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