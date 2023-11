Dit zijn de beste draadloze Android Auto-dongles Black Friday-deals

Android Auto draadloos gebruiken doe je met een handige dongle, maar welke moet je hebben? Android Planet heeft de beste aanbiedingen tijdens Black Friday voor je op een rij gezet!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Auto draadloos: Black Friday-aanbiedingen

Wat krijg je als je Android Auto combineert met Black Friday? Als je zoekt naar een dongle om draadloos Android Auto te gebruiken, dan ben je aan het juiste adres bij Android Planet.

We hebben de meest betaalbare en betrouwbare dongles voor je uitgezocht en op een rij gezet. Zo hoef je nooit meer aan de slag met een usb-kabel om je telefoon te koppelen met het infotainmentsysteem van je auto, maar doe je dit gewoon draadloos.

Met Android Auto navigeer je veilig naar je bestemming, waarbij je jouw favoriete navigatie-app kiest. Zo kun je aan de slag met onder andere Google Maps, TomTom en Sygic. Ook luister je veilig muziek via Spotify of YouTube Music. De Google Assistent laat je via stemcommando’s WhatsApp-berichtjes sturen en het is mogelijk om omroepen te starten.

Er zijn veel adapters op de markt om te zorgen dat je geen kabeltje meer nodig hebt en zo dus aan de slag kunt met Android Auto Wireless. In onderstaand overzicht zetten we – in willekeurige volgorde – de beste adapters op een rij.

1. AAWireless-dongle: van 69,99 euro voor 55,99 euro

We kunnen er niet omheen, maar de AAWireless-dongle hoort in deze lijst. Hij is volledig bedacht en ontwikkeld in Nederland en via een crowdfundactie werd er genoeg geld binnengehaald om ‘m daadwerkelijk op de markt te brengen.

Inmiddels is dat al jaren geleden en opereert het bedrijf internationaal. Het produceert de AAWireless-dongles bovendien in Europa. Dat bespaart niet alleen kosten (ook voor jou, want het apparaatje is inmiddels al twee keer in prijs gezakt), maar zo heb je ‘m ook sneller in huis.

Je hoeft de dongle alleen aan te sluiten op de usb-poort in de auto, eenmalig de verbinding opzetten met je smartphone en je kunt draadloos navigeren, media gebruiken en bellen. Let wel op: je smartphone moet draaien op Android 11 of nieuwer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Motorola MA1: 89,99 euro

Een andere goede Android Auto-dongle is de MA1 van Motorola, die werkt volgens hetzelfde principe. Je sluit de adapter eenmalig aan en zet de verbinding op met je telefoon. De volgende keer dat je de auto instapt, hoef je niks meer te doen en kun je draadloos gebruikmaken van de slimme software. De MA1 heeft helaas geen bijbehorende app zoals de AAWireless-dongle én hij is in Nederland alleen te koop via Amazon.

3. Carme Android Auto-dongle: 59,95 euro

De Carme Android Auto-dongle is een klein apparaatje dat hetzelfde werkt als de andere genoemde apparaten. Kwestie van eenmalig aansluiten en je kunt Android Auto draadloos gebruiken. Wel is het nodig dat het infotainmentsysteem van de auto normaliter ook al om kan gaan met de bedrade versie van Android Auto.

Meer aanbod voor Android Auto-dongles

Natuurlijk zijn dit niet de enige Android Auto-dongles die te koop zijn, dus neem gerust een kijkje bij verschillende webwinkels op zoek naar de beste deal. Let daarbij altijd goed op de specificaties van de dongles. Vaak werken ze niet goed in combinatie met Huawei- of Xiaomi-smartphones of heb je een bepaalde Android-versie nodig.

Andere Black Friday-deals

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.