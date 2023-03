Android Auto draadloos gebruiken: 5 redenen om te kiezen voor de AAWireless-dongle (ADV)

Android Auto is voor miljoenen mensen dé software om onderweg te gebruiken. Voor veel gebruikers betekent dat ook elke keer gehannes met kabels om alles aan te sluiten. Met de betaalbare AAWireless-dongle is dat niet meer nodig.

Android Auto: bedraad of draadloos

Android Auto is door Google ontwikkelde software om te gebruiken in de auto, vrachtwagen of op de motor. Je kunt ermee navigeren, media afspelen of het gebruiken om veilig te bellen. Bediening vindt plaats via een aanraakgevoelig scherm of stemcommando’s met de Google Assistent. Je hebt daarvoor wel een speciaal infotainmentsysteem nodig en een recente Android-smartphone.

De meeste mensen gebruiken Android Auto door hun telefoon aan te sluiten met een usb-kabel op het systeem. Het is echter ook mogelijk om Android Auto Wireless te gebruiken, oftewel draadloos. Daarvoor heb je wel een recente auto nodig met een eigen wifi-verbinding, een geschikt infotainmentsysteem en een smartphone met Android 11 of hoger.

1. Android Auto draadloos: betaalbaar dankzij AAWireless-dongle

Die combinatie zorgt snel voor hoge kosten en daar komt het Nederlandse bedrijf AAWireless om de hoek kijken. Al in 2019 bedachten ze een slimme oplossing om Android Auto in nagenoeg elke auto draadloos te gebruiken.

De slimme AAWireless-dongle werd een groot succes op kickstarterplatform IndieGogo. De dongle heeft een adviesprijs van slechts 89,99 euro en is daarmee een stuk betaalbaarder dan dure ingebouwde systemen. Tevens scoor je exclusief bij Android Planet nu 10 procent korting op de dongle. Meer weten? Lees dan snel verder!

2. Eenvoudige eenmalige installatie

Deze kleine adapter sluit je aan op de usb-poort, zoals je normaal doet met je telefoon. Dat hoef je maar één keer te doen, want vervolgens wordt de verbinding met het infotainmentsysteem en je telefoon draadloos opgezet. Zo hoef je nooit meer een kabeltje te zoeken of alles aan te sluiten. Je stapt in en je rijdt direct weg met Android Auto op het scherm!

3. Persoonlijke ervaring dankzij AAWireless-app

De AAWireless-applicatie is direct in de Google Play Store te downloaden. Daarmee haal je direct updates voor de dongle binnen en kun je de gehele ervaring personaliseren. Zo kun je spelen met de splitscreen-mogelijkheden, de pixeldichtheid van het scherm of de wifi-instellingen.

Heb je problemen met de verbinding tussen je auto en je dongle? Ook dan gebruik je de app, want daar staan allerlei handleidingen en oplossingen in. Via de app kun je ook een ondersteuningsverzoek sturen, waarna de experts meekijken om je te helpen.

4. Nederlands bedrijf, geproduceerd in Europa

AAWireless is een Nederlands bedrijf, wat ook al tijden internationaal opereert. De slimme dongle is niet alleen te koop in Europa, maar ook ver daar buiten en inmiddels zijn er honderdduizenden van verkocht. In 2019 bracht het bedrijf uit Groningen een prototype uit, wat meerdere malen flink is aangepast. Zo ontstond de uiteindelijke versie van de dongle die inmiddels breed verkrijgbaar is.

De productie ervan vindt inmiddels plaats in Europa, wat het productieproces ten goede is gekomen, evenals de snelheid van het verschepen. Het is het enige Nederlandse bedrijf dat zich richt op het maken van Android Auto-dongles.

5. Twee jaar fabrieksgarantie en binnen 30 dagen geld terug

Gaat de dongle binnen twee jaar kapot, dan is dat geen probleem. Je hoeft dan alleen contact op te nemen met de klantenservice en er wordt kosteloos een nieuwe dongle opgestuurd. Mocht de AAWireless-dongle niet bevallen, dan kun je ‘m binnen 30 dagen terugsturen. Binnen twee weken krijg je dan je geld terug.

Versturen vindt plaats vanuit een van de grote wereldwijde magazijnen, waardoor de dongle binnen enkele dagen al in huis is. Tot slot maakt AAWireless gebruik van 100 procent plasticvrije verpakkingen, wat uiteraard veel beter is voor het milieu.

Exclusieve korting voor Android Planet-lezers

Interesse gekregen in de AAWireless-dongle? Het apparaatje heeft een adviesprijs van 89,99 euro, maar nu scoor je exclusief bij Android Planet 10 procent korting!

Voer in de winkelwagen de kortingscode AP10 in bij het vakje ‘voer kortingscode in’ en het voordeel wordt direct verrekend. Daardoor betaal je tijdelijk nog 80,99 euro voor de slimme dongle. Wees er snel bij, de code werkt slechts voor een gelimiteerd aantal kopers.