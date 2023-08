Android Auto draadloos is onderweg ideaal met deze dongle (ADV)

De vakantie is voorbij en dat betekent voor veel mensen weer dat ze naar kantoor moeten met de auto. Back to work dus en een heel handig hulpmiddel is de AAWireless-dongle. Daarmee gebruik je draadloos Android Auto in je eigen voertuig!

Back to work met de AAWireless-dongle

Heb je genoten van je vakantie? Toch is het echt weer tijd voor werk en dat betekent voor miljoenen Nederlanders dat ze dagelijks weer de weg op moeten richting kantoor en/of klanten. Android Auto is daarvoor de perfecte software. Zo kun je veilig navigeren met Google Maps of Sygic terwijl Flitsmeister op de achtergrond draait, muziek luisteren via Spotify en communiceren via WhatsApp.

Wil je ook draadloos gebruikmaken van Android Auto? De AAWireless-dongle van Nederlandse bodem is een heel slimme keuze. Kan het systeem van jouw auto al overweg met de bekabelde versie van Android Auto? Dan werkt het ook draadloos met dit apparaatje. En eerlijk is eerlijk, dat is toch veel fijner?

Tussen 28 augustus en 10 september schaf je de slimme gadget ook nog eens aan met 15 procent korting via Android Planet! Benieuwd waarom de dongle een must is als je veel op de weg zit? Lees dan snel verder.

1. Kabels en stress zijn verleden tijd

Kan het infotainmentsysteem van jouw auto al overweg met Android Auto? De kans is groot dat je je telefoon dan elke keer met een kabeltje moet verbinden om de slimme software te laten werken. Er zijn helaas maar weinig voertuigen die standaard overweg de draadloze versie van Android Auto ondersteunen.

Daarom is de AAWireless-dongle de ideale gadget voor in de auto als je veel op de weg zit. Dankzij het handige apparaatje zijn kabels verleden tijd! Kwestie van de dongle eenmalig instellen en vervolgens wordt de verbinding tussen je smartphone en de auto altijd automatisch gestart.

Zo bespaar je niet alleen gehannes met kabels, maar ook kostbare tijd. Weg met die stress in de ochtend, want in een mum van tijd zit je veilig op de weg naar jouw bestemming.

2. Alles in te stellen in handige AAWireless-app

Via de Play Store download je makkelijk en snel de bijbehorende AAWireless-app. Die is inmiddels meer dan 100.000 keer gedownload en heeft goede reviews. Dankzij de app kun je kijken naar de wifi-instellingen, splitscreen-mogelijkheden of de pixeldichtheid van het scherm. Staat er een update klaar voor de dongle, dan krijg je direct een melding, zodat je ‘m kunt downloaden en installeren.

Ook zijn er handleidingen en veelgestelde vragen te vinden, samen met de antwoorden daarop. Kom je er nog niet uit, dan kun je een ondersteuningsverzoek insturen. Een team van AAWireless-experts kijkt dan met je mee om je te helpen.

3. AAWireless-dongle komt gewoon uit Nederland

Wist je dat deze slimme dongle gewoon van Nederlandse bodem komt? Een paar slimme koppen uit Groningen bedachten de AAWireless-dongle en het project werd een groot succes op website Indiegogo. Daar maakten mensen voor het eerst kennis met het apparaatje, maar inmiddels is ‘ie wereldwijd beschikbaar.

De productie vindt plaats in Europa, wat meerdere voordelen biedt. Zo zijn er verschillende grote opslaglocaties beschikbaar, waardoor de dongle altijd snel in huis is als je er eentje koopt. Ook is het productieproces gestroomlijnd en het apparaatje in de afgelopen jaren alsmaar beter geworden.

4. Speciale actie: tijdelijk te koop met 15 procent korting

Onlangs is de adviesprijs van de AAWireless-dongle verlaagd naar 79,99 euro, maar tijdelijk scoor je nog meer voordeel! De Back to work-actie loopt van 28 augustus tot en met 10 september.

Dankzij Android Planet scoor je extra 15 procent korting! In je winkelmandje voer je de volgende code in en het voordeel wordt direct verrekend: BTWPLANET.