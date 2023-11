Black Friday: Android Auto draadloos gebruiken met de AAWireless-dongle voor een spotprijs (ADV)

Het is (bijna) Black Friday en ook de populaire AAWireless-dongle scoor je daarom tijdelijk met extra korting. Wil jij Android Auto draadloos gebruiken, dan is het nu hét moment om deze dongle aan te schaffen!

Black Friday: AAWireless-dongle nu wel heel betaalbaar

Android Auto is software van Google, gemaakt om veilig te kunnen navigeren, communiceren en media te streamen in de auto. Je kunt met je stem commando’s doorgeven aan de Google Assistent om zo Spotify te starten. Een WhatsApp-berichtje sturen of iemand bellen doe je in een oogwenk.

Ook navigeren is geen enkel probleem en Android Auto biedt inmiddels ondersteuning voor veel navigatiediensten. Zo kun je aan de slag met Google Maps, Sygic of bijvoorbeeld TomTom. Kwestie van de route plannen en je navigeert veilig door het verkeer, ziet waar de files staan en de snelste of groenste omweg is naar je bestemming.

Steeds meer auto’s bieden standaard ondersteuning voor Android Auto, maar het gaat vaak om de ‘bedrade’ versie. Dit betekent dat je jouw telefoon moet aansluiten met een kabeltje op het infotainmentsysteem. Met de AAWireless-dongle is dat niet meer nodig, want daarmee zet je een draadloze verbinding op tussen je toestel en de auto.

Dit jaar is de prijs van de slimme dongle verlaagd, maar nu met Black Friday scoor je ‘m voor de laagste prijs ooit. Tijdelijk ontvang je namelijk 20 procent korting. Waarom de AAWireless-dongle zeker iets voor jou kan zijn, lees je hieronder.

Wist je trouwens dat het bedrijf bezig is met het testen van CarPlay van Apple in combinatie met hetzelfde apparaatje? Straks kun je dus niet alleen navigeren met Android Auto, maar ook kiezen voor het Apple-alternatief.

Om de dongle te gebruiken, heb je wel een auto nodig die overweg kan met Android Auto via een bekabelde verbinding. Als dat zo is, is het zeer waarschijnlijk dat je de dongle zonder problemen kunt aansluiten.

1. AAWireless-dongle komt gewoon van Nederlandse bodem

Wist je dat de AAWireless-dongle is bedacht en ontwikkeld in Nederland? Studenten staken de koppen bij elkaar en in 2019 werd het eerste prototype uitgebracht. In de afgelopen jaren is de AAWireless-dongle verbeterd en de productie verplaatst van China naar Europa.

Daardoor worden bestellingen niet alleen sneller verzonden naar de klant, maar is ook de productiekwaliteit verbeterd. Het bedrijf opereert wereldwijd en de dongle is inmiddels in tientallen landen te koop, en hij werkt in meer dan 20.000 automodellen.

2. Speciale AAWireless-app en meer support

Tijdens het installeren van de dongle moet je ook de AAWireless-app downloaden uit de Google Play Store. Die gebruik je om instellingen van de dongle aan te passen zoals het wifi-netwerk, de pixeldichtheid van het scherm of hoe je wil dat de splitscreenmodus werkt.

Staat er een update klaar voor het apparaatje, dan download je die ook makkelijk via de app. Tevens kun je er vragen stellen aan de supportafdeling van het bedrijf.

Mocht je dus toch tegen een probleem aanlopen, dan kun je direct een verzoek insturen voor hulp. Ook krijg je als klant toegang tot een Slack-kanaal waarin je al je vragen stelt, waarbij de oprichters van het bedrijf je verder zullen helpen.

3. Goede reviews

Zoals gezegd is het apparaatje wereldwijd te koop en zijn er inmiddels miljoenen tevreden gebruikers. De reviewscores van de AAWireless-dongle zijn hoog, zoals te zien is op websites zoals Trust Pilot.

Over de garantie hoef je je ook geen zorgen te maken, want dat is maar liefst twee jaar. Ook biedt het bedrijf een niet-goed-geld-terug-garantie, waarbij je de dongle binnen twee weken kunt retourneren en het volledige bedrag vergoed krijgt.

Black Friday: 20 procent op AAWireless-dongle – 55,99 euro

De AAWireless-dongle werd in de markt gezet voor 89,99 euro, maar dankzij de verhuizing naar Europa en andere ontwikkelingen kost ‘ie momenteel nog 69,99 euro.

Van 20 november tot en met 4 december pak je nog eens 20 procent extra Black Friday-korting! De korting wordt direct bij het bestellen verrekend.