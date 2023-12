Kersttip: AAWireless-dongle om Android Auto draadloos te gebruiken met 25 procent korting (ADV)

De kerstdagen komen eraan en dat betekent lekker eten en cadeaus! De AAWireless-dongle is natuurlijk altijd een tof cadeau om te krijgen of te geven, maar nu helemaal. Je scoort ‘m tijdelijk met veel voordeel.

Kerst: AAWireless-dongle is het perfecte cadeau

Navigeren in de auto kan onder andere met Android Auto, de bekende software van Google. Daarmee navigeer je naar elke bestemming, stream je muziek of communiceer je via bijvoorbeeld WhatsApp dankzij stemcommando’s of door een belletje te plegen.

Steeds meer auto’s hebben ondersteuning voor de slimme software, maar houdt dan wel rekening met iets vervelends. Het aansluiten moet vaak elke keer met een kabeltje tussen je telefoon en het infotainmentsysteem van de auto.

De AAWireless-dongle is daarvoor dé oplossing, want zonder gehannes met kabeltjes maak jij gewoon draadloos gebruik van Android Auto. Je sluit de adapter eenmalig aan, stelt ‘m in en vervolgens heb je er nooit meer omkijken naar. De dongle brengt automatisch een verbinding tot stand en je kunt meteen wegrijden zonder wat te hoeven doen.

25 procent kerstkorting

De AAWireless-dongle heeft een adviesprijs van 69,99 euro, maar is tijdelijk met maar liefst 25 procent korting te koop. Zodoende betaal je slechts 52,49 euro voor de slimme gadget. De actie loopt van 14 tot en met 20 december en is geldig in de officiële webshop. Helemaal handig, de korting wordt direct bij het bestellen verrekend.

Check uiteraard wel of je auto overweg kan met de bedrade versie van Android Auto, anders werkt de dongle natuurlijk niet. Het bedrijf achter dit slimme apparaatje is ook bezig met Carplay van Apple. In de toekomst kun je de AAWireless-dongle dus ook gebruiken om draadloos te navigeren met die software.

De AAWireless-dongle is heel makkelijk zelf te installeren en ook is er de speciale AAWireless-app die je daarbij helpt mocht dat nodig zijn. Handig is dat je via die app ook allerlei instellingen aanpast, zoals de pixeldichtheid van het display, opties voor de splitscreenmodus of aanpassingen aan het wifi-netwerk.

Nog handiger: dankzij de app download en installeer je regelmatig nieuwe software voor de dongle. Daarbij kun je denken aan steeds meer voertuigen die worden toegevoegd, stabielere verbindingen die opgezet worden of geheel nieuwe en handige functies.

De app gebruik je ook om de oplossing te zoeken als iets toch niet helemaal lekker loopt. Je neemt direct contact op met de supportafdeling of je kunt je vraag stellen via een speciaal Slack-kanaal, waar je direct geholpen wordt met je eventuele vragen.

Kwaliteit gewaarborgd, goede reviews en gewoon uit Nederland

Als je de AAWireless-dongle aanschaft ligt ‘ie binnen enkele dagen al op je deurmat, want hij wordt snel verstuurd vanuit een distributiecentrum in Europa. Voorheen werd het apparaatje geproduceerd in China, maar dat is inmiddels verhuisd naar Europa. Daardoor zijn niet alleen de levertijden flink verbeterd, maar is de prijs ook een stuk verlaagd. Initieel werd de dongle namelijk op de markt gebracht voor 89,99 euro.

Wist je trouwens dat het product gewoon bedacht is in Nederland? Een paar slimme Groningse studenten ontwierp alles zelf en in 2019 werd het eerste prototype uitgebracht. Vervolgens werd er een succesvolle Kickstarter-campagne gestart en nu jaren later zijn er miljoenen stuks van de AAWireless-dongle verkocht. Sinds de verhuizing naar Europa zijn ook de klantbeoordelingen een stuk beter geworden, zoals te zien is op onder andere Trust Pilot.

De dongle is in tientallen landen te koop en ook de garantie is goed geregeld, dat loopt namelijk twee jaar. Ben je toch niet helemaal tevreden, dan retourneer je de dongle binnen twee weken, waarna je het aankoopbedrag volledig terugkrijgt.

AAWireless-dongle via Android Planet

Zoals gezegd kostte het apparaatje ooit 89,99 euro, maar is de prijs inmiddels gezakt naar 69,99 euro. Omdat de Kerst eraan komt loopt er tijdelijk een kortingsactie, waarbij je 25 procent voordeel scoort. Van 14 tot en met 20 december schaf je de dongle dus aan voor 52,49 euro, wat je snel en veilig doet via onderstaande knop.