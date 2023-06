Zomerdeal: Android Auto draadloos gebruiken doe je met de AAWireless-dongle (ADV)

De zomer is officieel begonnen en het is dus tijd om erop uit te gaan naar binnen- of buitenland. Android Auto is dan dé software om te gebruiken voor navigatie en entertainment in de auto. Dankzij de Nederlandse AAWireless-dongle is dat een fluitje van een cent.

Kies voor de AAWireless-dongle

Android Auto is ontwikkeld door Google en biedt een volledig infotaintmentsysteem voor in de auto. Je kunt ermee navigeren met apps als Sygic, TomTom of natuurlijk Google Maps. Ook kun je muziek afspelen met apps als Spotify of YouTube Music. Tot slot speelt de Google Assistent een grote rol. Daarmee start je een gesprek of stuur je makkelijk, snel en veilig een berichtje via bijvoorbeeld WhatsApp.

Het gros van de auto’s met Android Auto-ondersteuning laat je nog steeds een kabeltje gebruiken om het systeem te verbinden met je smartphone. Dankzij de AAWireless-dongle is dat verleden tijd!

Het bedrijf achter deze slimme stick komt uit Groningen en bracht in 2019 het eerste prototype uit. Inmiddels opereert het bedrijf internationaal. Onlangs is de productie verplaatst naar Europa, wat de productiekwaliteit ten goede komt, maar daardoor worden bestellingen ook sneller verzonden.

Nu het tijd is om heerlijk te cruisen, te genieten van de zomerzon of om op vakantie te gaan is het ook hét moment om de AAWireless-dongle aan te schaffen. Tijdelijk krijg je 10 procent korting, terwijl de prijs onlangs is verlaagd. Benieuwd naar meer redenen om te kiezen voor deze dongle? Lees dan snel verder.

1. Draadloos Android Auto gebruiken en automatisch verbinding maken

De AAWireless-dongle zorgt ervoor dat je nooit meer hoeft te prutsen met een usb-kabeltje om je telefoon te verbinden met de auto. Het kleine en slimme kastje blijft namelijk aanwezig in de auto en maakt automatisch verbinding met je telefoon.

Kwestie dus van slechts eenmalig het installatieproces doorlopen en vervolgens hoef je je nergens meer zorgen om te maken. Fijn is ook dat je geen heel recente auto hoeft te hebben om gebruik te maken van dit geavanceerde systeem. Kan jouw infotainmentsysteem overweg met Android Auto, dan werkt de AAWireless-dongle ook.

2. Handige en persoonlijke AAWireless-app

Om de telefoon te koppelen met de dongle gebruik je de unieke AAWireless-app, die je gewoon gratis downloadt uit de Google Play Store. Nadat alles is gekoppeld, gebruik je de app ook om allerlei instellingen aan te passen. Denk daarbij aan de splitscreen-mogelijkheid, waarmee je meerdere apps tegelijk op je scherm kunt laten zien. Ook de instellingen voor het wifi-netwerk of de pixeldichtheid van het scherm pas je makkelijk aan.

Ook fijn: als er een update beschikbaar is voor de dongle, download en installeer je ‘m direct. Heb je last van iets wat toch net niet helemaal lekker loopt? Via de app vind je de antwoorden op alle vragen en je kunt ook een verzoek sturen voor ondersteuning. De experts van AAWireless nemen dan contact met je op om je verder te helpen.

3. Wereldwijd enthousiaste gebruikers

Hoewel het bedrijf achter de de dongle Nederlandse roots heeft, is het apparaatje niet alleen hier te koop. Via de website wordt de dongle verscheept naar tientallen landen en wereldwijd zijn er dan ook enthousiaste gebruikers te vinden. In Europa, Azië en de Verenigde Staten wordt de AAWireless-dongle gebruikt in meer dan 20.000 autotypes.

De reviews spreken voor zich, want die zijn ook louter positief. Heb je toch problemen, dan neem je contact op met de klantenservice. Zo heb je twee jaar garantie op het volledige product. Bevalt de dongle toch niet, dan kun je ‘m binnen twee weken kosteloos terugsturen, waarna je het volledige bedrag teruggestort krijgt.

Tot slot is het fijn dat er wereldwijd enkele grote magazijnen zijn, waar de dongles liggen opgeslagen. Plaats je een bestelling, dan valt die binnen enkele dagen al op de deurmat!

Zomertijd: korting van 10 procent op AAWireless-dongle

Interesse in deze handige AAWireless-dongle? Het apparaatje had een adviesprijs van 89,99 euro, maar is onlangs in prijs verlaagd naar 79,99 euro. Dankzij Android Planet scoor je ook nog eens 10 procent extra zomerkorting. In het winkelmandje voer je simpelweg de volgende code in en de korting wordt direct verrekend; PLANET10.