Een kabeltje voor Android Auto is snel vergeten als je al een lange vakantiepaklijst hebt. Met een Android Auto-dongle gebruik je de software draadloos en dat is natuurlijk veel makkelijker. Hier vind je de beste deals om Android Auto draadloos te maken.

Draadloos op reis met Android Auto Wireless

Googles Android Auto is handige software om te gebruiken als je onderweg bent naar je (vakantie)bestemming. Via je smartphone maak je zo gebruik van het infotainmentsysteem in je auto. Zo navigeer je veilig naar je hotel of camping, maar regel je ook je muziek en bel je handsfree.

Het is vaak een kwestie van een kabeltje tussen de auto en je smartphone prikken en Android Auto wordt automatisch opgestart op het infotainmentsysteem. Veel auto’s kunnen inmiddels overweg met de bedrade versie van Android Auto, maar slechts een handjevol modellen biedt standaard ondersteuning voor Android Auto Wireless.

Heeft jouw infotainmentsysteem ondersteuning voor de software via een kabel, dan kun je het ook draadloos gaan gebruiken. Daarvoor heb je wel een speciale dongle nodig, die een draadloze verbinding opzet tussen het systeem en jouw smartphone.

Maar welke adapter moet je kopen om Android Auto draadloos te gebruiken? Er zijn ondertussen een paar opties te koop in Nederland die op een aantal vlakken van elkaar verschillen. Wij hebben de beste deals – in willekeurige volgorde – op een rijtje gezet.

1. Motorola MA1

Een fijne optie is de adapter van Motorola. Het stijlvolle apparaatje werd anderhalf jaar geleden gepresenteerd, maar alleen voor de Amerikaanse markt. Gelukkig is ‘ie nu ook officieel in Nederland te verkrijgen.

Je sluit de adapter aan op de usb-poort van je auto. Vervolgens verbind jij je telefoon via een bluetooth-verbinding. Daarna zal je smartphone in het vervolg altijd automatisch én draadloos verbonden worden.

Er is geen app die bij deze dongle hoort. Op het moment verkoopt alleen Amazon de Motorola MA1. Daar is ‘ie te verkrijgen voor 89,99 euro. Hij wordt dan de volgende dag bij je bezorgd.

2. Carlinkit 2023

Ook met de Carlinkit 2023 zorg jij ervoor dat je auto een wifi-verbinding krijgt en je gebruik kunt maken van Android Auto. De installatie werkt eenvoudig door ‘m met het meegeleverde kabeltje aan te sluiten in je auto. Vervolgens maak je via je smartphone en bluetooth verbinding met de adapter.

Het voordeel van deze dongle is dat het apparaatje ook werkt met smartphones die nog op Android 10 draaien. Dat is een versie ouder dan de meeste andere dongles. Voor 83 euro haal je de Carlinkit 2023 in huis via Amazon.

3. AAWireless-dongle

Het Nederlandse bedrijf AAWireless bedacht als één van de eersten een apparaatje om Android Auto voor veel meer auto’s beschikbaar te maken. Via een crowdfundingactie werd de productie van hun Android Auto-dongle gestart. Inmiddels is de AAWireless te verkrijgen voor 79,99 euro via hun eigen website.

Je sluit ‘m aan op de usb-poort van je auto en verbind je smartphone vervolgens via de bijbehorende app. Die gebruik je overigens ook voor het updaten van de software van de dongle, maar ook om het Android Auto-scherm aan te passen aan jouw eigen wensen. De volgende keer dat je in de auto stapt verbindt je telefoon automatisch met de auto.

De enige eis is dat je telefoon op minstens Android 11 draait. De dongle wordt gratis en binnen enkele dagen bij je thuisbezorgd.

4. Carsifi

Heb jij twee smartphones in je broekzak? Dan is de Carsifi het overwegen waard. Deze Android Auto Wireless-dongle kan met twee telefoons tegelijk verbinden. Via een knopje op de adapter wissel je de verbinding op het moment dat je gebeld wordt op je andere toestel.

Wat ook handig is, is dat Carsifi werkt met oudere Android-versies. Vanaf Android 6.0 maak je gebruik van de adapter. Om ‘m te installeren download je de bijbehorende app. Daarmee pas je ook aan welke van de twee smartphones je voorkeur heeft kun je de adapter updaten.

Om dit apparaatje in huis te halen, bestel je via de eigen site van Carsifi. Daar kost hij normaal gezien 104,22 euro, maar hij is nu in de aanbieding voor 83,75 euro. Het duurt vervolgens ongeveer een week voordat hij bij je thuis bezorgd wordt.