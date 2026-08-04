Met een Android Auto-dongle gebruik je de software draadloos en dat is natuurlijk veel makkelijker. Hier vind je de beste dongles om Android Auto draadloos te maken.

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Draadloos op reis met Android Auto Wireless

Googles Android Auto is handige software om te gebruiken als je veel onderweg bent. Via je smartphone maak je zo gebruik van het infotainmentsysteem in je auto. Zo navigeer je veilig naar je eindbestemming, maar regel je ook je muziek en bel je handsfree.

Het is vaak een kwestie van een kabeltje tussen de auto en je smartphone prikken en Android Auto wordt automatisch opgestart op het infotainmentsysteem. Veel auto’s kunnen inmiddels overweg met de bedrade versie van Android Auto, maar slechts een handjevol modellen biedt standaard ondersteuning voor Android Auto Wireless.

Heeft jouw infotainmentsysteem ondersteuning voor de software via een kabel, dan kun je het ook draadloos maken. Daarvoor heb je wel een speciale dongle nodig, die een draadloze verbinding opzet tussen het systeem en jouw smartphone.

Maar welke adapter moet je kopen om Android Auto draadloos te gebruiken? Er zijn ondertussen een paar opties te koop in Nederland die op een aantal vlakken van elkaar verschillen. Wij hebben de beste Android Auto dongle-deals – in willekeurige volgorde – op een rijtje gezet.

De beste Android Auto-dongles AAWireless Buddi Carlinkit Motorola

1. AAWireless-dongle: 59,99 euro

Het Nederlandse bedrijf AAWireless bedacht als één van de eersten een apparaatje om Android Auto voor veel meer auto’s beschikbaar te maken. Via een crowdfundingactie werd de productie van hun Android Auto-dongle gestart.

Inmiddels is er de AAWireless TWO en die is te verkrijgen voor 59,99 euro via hun eigen website. Heb je een gemixt huishouden met ook iPhones, dan is er sinds kort de Two+ met een prijs van 69,99 euro.

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2. Buddi Play 3 – 99,95 euro

Als laatste noemen we de Buddi Play 3. Deze koop je via gsmpunt voor 99,95 euro. Deze werkt hetzelfde als de dongles hierboven. Na het installeren, is het een kwestie van instappen en je telefoon maakt automatisch verbinding met het systeem. Standaard is vijf jaar garantie inbegrepen. Dus mocht er iets mis zijn, dan staat Buddi voor je klaar om het op te lossen.

Vind je de prijs wat te hoog? Dan is bij gsmpunt ook gewoon nog de voorganger van de Play-dongle te vinden. Deze kost je 79,95 euro en is een wat groter apparaatje dan de Play 3, wat in wezen een usb-stickje is.

3. Carlinkit Mini Ultra 3: 34,99 euro

Ook met de Carlinkit zorg jij ervoor dat je auto een wifi-verbinding krijgt en je draadloos gebruik kunt maken van Android Auto. De installatie werkt eenvoudig door ‘m met het meegeleverde kabeltje aan te sluiten in je auto. Vervolgens maak je via je smartphone en bluetooth verbinding met de adapter.

Het voordeel van deze dongle is dat het apparaatje lekker klein is en daardoor amper opvalt in je auto. Je haalt de Carlinkit het meest voordelig in huis bij Amazon op dit moment, voor 34,99 euro.

4. Motorola MA2: 39,99 euro

Een fijne optie is de adapter van Motorola. Je sluit de adapter aan op de usb-poort van je auto. Vervolgens verbind jij je telefoon via een bluetooth-verbinding. Daarna zal je smartphone in het vervolg altijd automatisch én draadloos verbonden worden. De verbinding is overigens stabieler dan andere dongles, aangezien Google heeft meeholpen aan de productie van de MA3.

Je kan met twee telefoons tegelijk verbinding maken met de gadget. Bij Bol is ‘ie te verkrijgen voor 39,99 euro. Hij wordt dan de volgende dag bij je bezorgd.

Nog geen Android Auto in je auto?

Geen probleem! Er zijn veel oplossingen te vinden om dit toch te realiseren. Dit kan ook op verschillende manieren. Vervang je huidige schermpje en installeer een Android Auto-systeem. Er zijn ook schermpen te vinden die je bovenop je dashboard zet, zodat je jouw huidige autoradio gewoon kan laten zitten.