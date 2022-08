Android Auto draadloos maken? Met deze dongles kan het

De meeste mensen gebruiken Android Auto met een kabeltje, maar wist je dat er ook een draadloze variant bestaat? Met deze dongles tover je Android Auto Wireless in iedere bolide.

Android Auto Wireless maken doe je met deze dongles

Volgens Google zijn er inmiddels 150 miljoen auto’s die met Android Auto overweg kunnen. De kans is groot dat wanneer je een enigszins recent model koopt, deze met Googles platform voor onderweg is uitgerust.

Android Auto Wireless, de draadloze variant, is veel minder bekend en wordt slechts door een handjevol auto’s ondersteund. Waarschijnlijk zit jouw wagen hier niet tussen. Gelukkig zijn er manieren om tóch met de draadloze versie van Android Auto aan de slag te kunnen.

De makkelijkste manier is om een adapter aan te schaffen. Deze dongle sluit je (via een kabel) op de auto aan, waarna het kastje koppelt met je telefoon. Vervolgens krijg je Android Auto op het dashboardscherm te zien, precies zoals je gewend bent. De eerstvolgende keer dat je in de auto stapt maakt de Android Auto-adapter automatisch contact met je toestel, zodat je niet in de weer hoeft met kabeltjes.

Klinkt ideaal, toch? Je hebt enkel een auto met Android Auto nodig, een ondersteunde Android-telefoon en een geschikte dongle.

De vraag is echter: welke adapter moet je kopen om Android Auto Wireless aan de praat te krijgen? Er zijn momenteel slechts enkele dongles die dit kunnen. Bovendien zitten er belangrijke verschillen tussen de verschillende modellen en je moet maar net weten waar je op moet letten.

In onderstaande lijst bespreken we daarom (in willekeurige volgorde) de beste dongles om Android Auto draadloos te maken.

1. AAWireless

De makers van AAWireless waren er vroeg bij. Als één van de eersten lanceerden zij in 2020 een crowdfundingactie om hun Android Auto-dongle te kunnen maken. Inmiddels is deze adapter, die simpelweg AAWireless heet, te verkrijgen via de eigen website.

Je sluit de AAWireless via een usb-c-kabel aan en vervolgens verbind je je telefoon middels de bijbehorende app. Deze applicatie gebruik je ook voor het downloaden van software-updates en om de Android Auto Wireless-dongle te personaliseren.

Je betaalt 89,99 euro voor de AAWireless. De dongle wordt gratis naar Nederland (en België) verzonden, maar dit duurt wel ongeveer een week. Je telefoon moet minstens op Android 9.0 (Oreo) draaien.

Bekijk de AAWireless bij:

2. Motorola MA1

Motorola maakt niet alleen telefoons, maar ook accessoires. Een recente toevoeging aan het assortiment is de MA1. Deze adapter voor Android Auto Wireless heeft een duidelijk motto: houd het simpel.

Net als bij de AAWireless hoef je de MA1-adapter daarom slechts eenmalig met je telefoon te koppelen (via bluetooth). Hierna komt de verbinding automatisch tot stand. Over het algemeen werkt de gadget heel stabiel en zonder poespas.

Motorola levert geen smartphone-app bij de MA1-dongle en je telefoon moet minstens Android 11 draaien om ermee overweg te kunnen.

Smaken verschillen natuurlijk, maar naar onze mening ziet deze Android Auto-adapter er erg stijlvol uit. Dat vinden blijkbaar meer mensen, want het is nog best lastig om de Motorola MA1 te kopen. Hij kost 89,95 euro, maar is regelmatig uitverkocht via zowel Motorola’s eigen website als Amazon.

Bekijk de Motorola MA1 bij:

3. Carsifi

Gebruik je onderweg zowel een privé als zakelijke telefoon? Dan is de Carsifi mogelijk iets voor jou. Deze Android Auto Wireless-dongle kan namelijk met twee telefoons verbinden. Er zit een knop op de adapter om tussen de twee te wisselen.

Ook handig: Carsifi kan overweg met oudere Android-versies. Je telefoon moet minstens op Android-versie 6 (Marshmellow) draaien om de adapter te kunnen gebruiken.

Om Carsifi te installeren heb je een app nodig. Deze gebruik je bijvoorbeeld ook om je voorkeurstelefoon op te geven (wanneer je meerdere toestellen met Android Auto gebruikt) en om software-updates te downloaden.

Carsifi is enkel verkrijgbaar via de eigen website en kost tijdelijk 87,99 euro inclusief verzendkosten. De normale prijs is 97,99 euro.

Bekijk de Carsifi via:

4. Ottocast U2-X

Wanneer je zowel Android Auto als Apple CarPlay gebruikt, moet je bij de Ottocast U2-X zijn. Deze dongle voor Android Auto Wireless kan namelijk met beide systemen overweg.

Hier kleven wel enkele voorwaarden aan. Je Android-telefoon moet bijvoorbeeld minstens Android 11 draaien (iPhones op iOS 10) en BMW’s worden niet ondersteund. Ook met Sony-infotainmentsystemen kan hij niet overweg.

Bovendien werkt de U2-X slechts op een handjevol Android-telefoons, waaronder de Samsung Galaxy S10-, S20- en S21-reeksen.

De Ottocast U2-X is ‘s werelds eerste adapter die zowel met Android Auto als CarPlay werkt en dat merk je aan de prijs. De dongle heeft een adviesprijs van 149 euro, maar is via Amazon soms goedkoper verkrijgbaar.

Bekijk de Ottocast U2-X bij:

Meer over Android Auto Wireless

In onderstaande video legt Android Planet-redacteur Colin precies uit hoe Android Auto Wireless werkt. Er wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij welke infotainmentsysteem je het best kunt gebruiken.