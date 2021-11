Deze autoradio’s brengen Android Auto naar je wagen

Nog maar weinig auto’s kunnen standaard met Android Auto overweg. Gelukkig kun je de Android-versie voor onderweg wel heel simpel inbouwen. Dat doe je door een geschikte autoradio te plaatsen. Hierbij drie fijne autoradio’s met Android Auto.

Android-autoradio’s op een rij

Android Auto is eindelijk legaal verkrijgbaar in Nederland, maar veel wagens kunnen er niet mee overweg. Het Android-platform voor onderweg zit vooral in relatief nieuwe modellen standaard ingebouwd. Heb je een wagen van voor 2015, dan moet je Android Auto waarschijnlijk zelf inbouwen.

Dat doe je door je huidige radio te vervangen voor een exemplaar dat wél met Android Auto overweg kan. De vraag is alleen: welke? Om je bij je aankoop te helpen, hebben we hieronder drie autoradio’s verzameld die werken met Android Auto. Voordat je er eentje in je winkelmandje gooit, moet je wel weten of deze ook in jouw auto past.

Alle Android-autoradio’s in onderstaande lijst zijn 2-DIN, ook wel dubbeldin genoemd. Dit is tegenwoordig de standaard en je herkent zulke radio’s aan het redelijk grote, tabletachtige formaat. In oudere auto’s is vaak slechts ruimte voor een 1-DIN-radio. Dit soort radio’s zijn kleiner en meer rechthoekig. Check voor aanschaf dus hoeveel plek jouw auto voor een radio heeft.

1. 2 Din Auto Radio

Wie op zoek is naar een goedkope Android-autoradio komt al snel uit bij dit merkloze exemplaar. Voor minder dan 100 euro krijg je een radio met Android Auto (en Apple CarPlay) die dankzij de universele pasvorm in vrijwel iedere wagen met een dubbeldin-dashboard past.

Verder kun je de autoradio in het Nederlands instellen en praten via de ingebouwde microfoon. Helaas werkt deze niet altijd even nauwkeurig. Wanneer je onderweg veel belt is het dus wellicht verstandig even verder te kijken.

Zoek je een simpele Android-autoradio zonder al teveel poespas, dan is deze het overwegen waard.

2. Pioneer SPH-DA230DAB

Pioneer is een bekende naam in de autowereld. Het bedrijf maakt allerlei soorten autoradio’s, maar één van de bekendste opties is de SPH-DA230DAB. Deze autoradio valt vooral op dankzij zijn compleetheid.

Hij wordt bijvoorbeeld standaard met DAB+ antenne geleverd, waardoor je onderweg naar de radio kunt luisteren. Ook de meegeleverde telefoonhouder komt goed van pas, want deze Pioneer-autoradio kan uiteraard met Android Auto overweg.

Je sluit het systeem aan via een kabeltje: Android Auto Wireless wordt niet ondersteund. Gelukkig zit er wel een externe microfoon bij, zodat je handsfree kunt bellen met een degelijke audiokwaliteit. Verder is de autoradio van alle gemakken voorzien, waaronder de mogelijkheid om FM-zenders op te slaan en er zijn 13 equalizer-banden aanwezig.

3. Pioneer AVH-Z5200DAB

Reikt je budget nog net wat verder? Dan is de AVH-Z5200DAB het overwegen waard, een relatief grote Android-autoradio van Pioneer. Deze doet in grote lijnen hetzelfde als zijn goedkopere broertje, met wat verschillen hier en daar.

De AVH-Z5200DAB blinkt bijvoorbeeld uit in geluidskwaliteit. Hij heeft allerlei hoogwaardige audiofuncties aan boord, waaronder de mogelijkheid om drie subwooferkanalen aan te sluiten.

Ook aanwezig: een microfoon met ruisonderdrukking. Hierdoor ben jij altijd goed verstaanbaar tijdens het bellen, hoeveel omgevingsgeluid er ook is. Bovendien heeft het display een hele scherpe resolutie.

Jammer genoeg wordt de Pioneer AVH-Z5200DAB niet met DAB+-antenne geleverd, in tegenstelling tot zijn goedkopere broertje. Mede hierdoor is de prijs-kwaliteitsverhouding van de dure autoradio wat minder scherp. Hij is dan ook vooral aan te raden voor echte audioliefhebbers.

Aan de slag met Android Auto

Android Auto kun je het best zien als een simpele en veiligere versie van het Android-besturingssysteem op je telefoon. Door je smartphone met je auto te koppelen kun je bijvoorbeeld navigatie-apps als Google Maps of Waze op het scherm van je autoradio gebruiken. In onderstaande video leggen we uit wat je nog meer met Android Auto kunt.