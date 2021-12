Android Planet-adventskalender 2021: het volledige overzicht

Ook dit jaar is het weer tijd voor de grote Android Planet-adventskalender. In dit overzicht check je alles over de kalender, wat je elke dag kunt winnen en natuurlijk alle winnaars. Ook alle antwoorden op de meest gestelde vragen check je hier!

Android Planet-adventskalender 2021

Het is december en dat betekent dat je ook dit jaar weer heel veel prijzen kunt winnen bij Android Planet! Van 1 tot en met 24 december geven we namelijk de vetste cadeaus weg. Kansmaken op zo’n prijs is makkelijk en hoe dat werkt lees je hier.

Wat je in deze periode elke werkdag kunt winnen houden we natuurlijk nog even geheim. Wel kunnen we zeggen dat het een grootser festijn wordt dan vorig jaar. Houd onderstaande kalender dus goed in de gaten, want elke werkdag openen we een nieuwe vakje…

Hoeveel prijzen geven jullie weg?

Van 1 tot en met 24 december openen we elke werkdag een vakje. Zodoende geven we minimaal 18 prijzen weg gedurende aankomende weken. We hebben weer een ruim assortiment aan prijzen geregeld waaronder smartphones, oordopjes, cadeaubonnen en wearables. Partners die meedoen zijn onder andere Xiaomi, OnePlus, OPPO, CAT en Teufel.

Hoe maak ik kans op een prijs?

Vanaf 1 december moet je Android Planet dus extra goed in de gaten houden. Elke werkdag verschijnt rond 15.00 uur een nieuwsbericht en opent er een vakje in de adventskalender van 2021. Op dat moment maken we bekend wat de prijs van die dag is en ook vind je daar een link naar het winactie-formulier. Daar vul je enkele gegevens in – zoals je naam, mailadres en waarom jij desbetreffende prijs moet winnen – en je dingt gelijk mee.

Meedoen kan tot 14.00 uur de volgende dag. Pas dan sluiten we het formulier en maken we de winnaar of winnares zo snel mogelijk bekend. Dat kan even wat tijd kosten, omdat we een gekozen persoon altijd 24 uur de tijd geven om te reageren. Meegedaan? Houd je mailbox in december dus ook extra goed in de gaten.

Een voorbeeld:

Woensdag 1 december maken we de eerste prijs bekend rond 15.00 uur;

Je kunt dan tot en met 2 december 14.00 uur meedoen;

Op dinsdag 2 december maken we de tweede prijs bekend rond 15.00 uur.

Ook wordt daarin, met terugwerkende kracht en zo snel mogelijk, de winnaar of winnares van de winactie van 1 december bekendgemaakt.

Veelgestelde vragen en antwoorden

#1. Wat is de actieperiode van de Android Planet-adventskalender 2021?

De actieperiode loopt van woensdag 1 december tot en met vrijdag 24 december. Elke werkdag wordt er een nieuwe prijs bekendgemaakt en heb je dus weer een nieuwe kans.

#2. Hoeveel prijzen worden er weggegeven?

Tijdens de actieperiode maak je elke werkdag kans op een nieuwe prijs. In totaal gaat het dus om minimaal 18 cadeaus.

#3. Wanneer weet ik wat er die dag te winnen valt?

Elke werkdag wordt een nieuw artikel gepubliceerd op Android Planet rond 15.00 uur. Daarin staat precies uitgelegd wat je die ronde allemaal kunt winnen.

#4. Wat moet ik precies doen om een prijs te kunnen winnen?

Elke werkdag wordt er een nieuw artikel gepubliceerd op Android Planet rond 15.00 uur. Daarin zie je een winformulier. Het enige wat je hoeft te doen is deze invullen met je gegevens zoals je naam en e-mailadres. Soms vragen we je om wat extra zaken in te vullen.

#5. Wanneer kan ik meedoen voor een bepaalde prijs?

Elke werkdag wordt er een nieuw artikel gepubliceerd op Android Planet rond 15.00 uur. Vanaf publicatie tot en met 14.00 uur de volgende dag kun je meedoen voor die specifieke prijs.

#6. Kan ik meerdere keren meedoen met hetzelfde e-mailadres?

Elke winkans kun je opnieuw meedoen met hetzelfde e-mailadres. Gebruik je hetzelfde adres meerdere keren bij dezelfde winactie, dan wordt deze uitgesloten van die winkans.

#7. Hoe oud moet ik zijn om mee te doen met de Android Planet-adventskalender?

Om deel te nemen aan deze actie moet je 16 jaar of ouder zijn.

#8. Ik heb een prijs gewonnen, maar jullie hebben helemaal geen verdere gegevens van mij?

Dat klopt, Android Planet neemt contact met je op over de verdere afhandeling.

#9. Hoelang krijg ik de tijd om te reageren als ik gewonnen heb?

Als je gewonnen hebt krijg je een persoonlijke e-mail. Daarin staat aangegeven dat je 24 uur de tijd hebt om te reageren. Mocht de winnaar niet op tijd reageren, dan wordt een nieuwe winnaar gekozen.

#10. Wanneer kan ik mijn prijs verwachten?

Prijzen worden binnen vier weken na het winnen ervan opgestuurd.

#11. Kan ik mijn prijs ook ophalen?

Een prijs ophalen is vanwege corona helaas niet mogelijk.

#12. Is mijn prijs om te ruilen voor een andere prijs of voor geld?

Een prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

#13. Hoe zit het met de garantie van een gewonnen product?