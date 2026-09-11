Nieuwe thuisbatterij van Anker Solix op komst: zo pak je direct hoge korting

Anker Solix heeft twee nieuwe apparaten aangekondigd: een thuisbatterij en een draagbare powerstation. Wie zich nu aanmeldt, ontvangt op het moment dat ze daadwerkelijk uitkomen direct hoge kortingen en voordelen. We vertellen je er hieronder alles over.

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Anker Solix komt met nieuwe thuisbatterij: meld je aan en ontvang korting

Anker Solix kennen we ondertussen al een tijdje van de uitstekende plug-and-play thuisbatterijen. Het merk komt nu met twee nieuwe apparaten voor energiebeheer thuis. Het gaat om een flinke upgrade van de Anker Solix Solarbank Max AC en een draagbare powerstation.

Voor de vroege vogels onder ons heeft Anker Solix een leuke actie. Als je je nu aanmeldt, ontvang je op het moment dat ze daadwerkelijk te bestellen zijn een hoge korting van 400 euro. Wees er dus snel bij!

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Dit is de nieuwe SolarBank Max AC: meer zonne-energie opslaan in je eigen huis

De Anker Solix Max AC is een thuisbatterij voor huishoudens die meer uit hun zonnepanelen willen halen. Het systeem is geschikt voor zowel nieuwe als bestaande zonne-installaties en ondersteunt zonnepanelen tot 10 kWp. Heb je al zonnepanelen liggen, dan hoef je dus niet je complete installatie te vervangen om een thuisbatterij toe te voegen.

De Max ondersteunt daarnaast tot 20 zonnepanelen en kan dankzij de automatische back-upfunctie ook als noodstroomvoorziening voor je woning dienen. Valt de stroom uit, dan kan de thuisbatterij automatisch overschakelen op batterijvoeding. Anker belooft bovendien een levensduur van maximaal 10.000 laadcycli en ongeveer 15 jaar.

Een ander voordeel is de eenvoudigere installatie dankzij PluginPower 2.0. Dat maakt de Max interessant voor wie wel een thuisbatterij wil, maar opziet tegen een ingewikkelde installatie.

Extra voordeel: de nieuwe Max verschijnt op 22 oktober. Wie zich vóór 21 oktober aanmeldt, krijgt 400 euro korting bij aanschaf. Daarmee komt de prijs uit op 2499 euro in plaats van 2899 euro. Ook krijg je een gratis slimme meter of een P1-meter met drie slimme stekkers.

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Anker Solix S2000: levert veel stroom zonder groot en zwaar te zijn

De nieuwe Anker Solix S2000 is een draagbaar powerstation met een capaciteit van 2.000Wh. Daarmee heb je onderweg flink wat stroom bij de hand, bijvoorbeeld tijdens het kamperen, op vakantie of als extra stroomvoorziening thuis. Dankzij het relatief compacte formaat en gewicht neem je de S2000 bovendien makkelijker mee dan veel andere powerstations met een vergelijkbare capaciteit.

Ook als back-up tijdens een stroomstoring komt de S2000 goed van pas. Het powerstation levert tot 1.500W continu vermogen en kan volgens Anker tot 24 uur back-up bieden. Dankzij de ingebouwde UPS schakelt hij bij een stroomstoring bovendien vrijwel direct over op de batterij. Je kunt de S2000 opladen via een stopcontact, zonnepanelen, een auto of andere stroombronnen. Via de Anker-app houd je vervolgens eenvoudig het energieverbruik en opladen in de gaten.

Extra voordeel: wie zich vóór 27 september aanmeldt en later een S2000 bestelt, krijgt een campingstoel, drie keer zoveel member points en doet mee aan een lucky draw waarbij iedereen een prijs wint. Ook betaal je niet de adviesprijs van 1199,99 euro, maar 699,99 euro.

Ontvang hoge korting als vroege vogel

De Anker Solix Max AC-thuisbatterij is vanaf 22 oktober te bestellen en de draagbare powerstation vanaf 28 september. Belangrijk is dus dat je je voor die data aanmeldt bij het apparaat van jouw keuze. Alleen dan kom je in aanmerking voor de voordelen. Wees er snel bij!