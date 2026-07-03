Anker Solix onthult nieuwe thuisbatterijen: zo verschillen ze van de E2700 Pro

Nu over een half jaar de salderingsregeling officieel stopt, is het slim om te kijken hoe je de opbrengsten van je zonnepanelen kunt maximaliseren. Anker Solix heeft nieuwe thuisbatterijen gelanceerd en wij vergelijken ze hier met elkaar.

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Anker Solix: exclusieve kortingscode

Anker Solix is ondertussen een welbekend merk in de wereld van zonnepanelen en plug-in thuisbatterijen. Eind 2025 testte redacteur Tim de Solarbank 3 E2700 Pro, maar ondertussen heeft het merk twee nieuwe accu’s in het assortiment.

Dit zijn de Solarbank 4 E5000 Pro en Solarbank Max AC. De prijzen van deze nieuwe thuisbatterijen liggen wat hoger dan de E2700 Pro, dus hieronder vertellen we of deze het hogere bedrag ook waard is.

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Meer basiscapaciteit

Beide nieuwe thuisbatterijen hebben – als we zonder uitbreidingsbatterijen rekenen – een hogere capaciteit dan de Solarbank 3. Bij de Solarbank 4 is dat 5kWh en de Max AC kan zelfs in zijn eentje tot 7kWh opslaan. Vooral als je direct zoveel mogelijk energie wil opslaan, zijn deze twee een logische keuze. Met 2,7kWh heeft de Solarbank 3 dus flink minder capaciteit.

Daarnaast ondersteunt de Solarbank 4 een maximaal PV-ingangsvermogen van 5000 watt, tegenover 3600 watt bij de Solarbank 3. Daarnaast is het AC-laadvermogen verhoogd naar 2500 watt. Zowel de Solarbank 4 als de Max AC beschikken bovendien over een IP66-certificering, waardoor ze beter beschermd zijn tegen stof en water dan de Solarbank 3 met IP65.

Uitbreidmogelijkheden

Toch betekent dat niet dat de Solarbank 3 E2700 Pro geen goede keuze meer is. Van deze drie is dit de thuisbatterij die het meeste uitbreidmogelijkheden biedt. Alle drie zijn modulair, wat betekent dat je er later extra accu’s op kunt aansluiten, maar de E2700 Pro kan uiteindelijk tot maximaal 48 kWh aan. De Solarbank 4 kan tot maximaal 30 kWh gaan en de Max AC tot 42 kWh.

Nog een ander belangrijk punt om rekening mee te houden is de aansluiting. Hoewel het alle drie plug-in thuisbatterijen zijn, geven de Solarbank 3 en 4 ook mogelijkheden om direct op je zonnepanelen aan te sluiten. De Solarbank Max AC kan dit niet. Denk daarom na over de manier waarop je de thuisbatterij wil installeren.

Spraakbesturing en andere slimme functies

De Solarbank Max AC introduceert daarnaast een aantal nieuwe slimme functies. Zo ondersteunt de thuisbatterij spraakbesturing via Ankers eigen AI-assistent Anka, waardoor je instellingen ook met je stem kunt aanpassen.

Daarnaast maakt het systeem van alle drie de batterijen gebruik van AI-energiemanagement, dat onder meer rekening kan houden met dynamische stroomprijzen en het verwachte energieverbruik. Daarmee probeert de Solarbank de opgeslagen energie zo efficiënt mogelijk in te zetten, zonder dat je daar zelf voortdurend naar hoeft om te kijken.

Zijn de tarieven hoog, dan pakt ‘ie stroom vanuit de thuisbatterij. Is stroom juist goedkoop, dan pak je van het net. Zo bespaar je dus nog meer op je jaarlijkse energierekening.

Welke Anker Solix thuisbatterij past bij jou?

De Solarbank 4 is de logische opvolger voor wie meer opslag en vermogen wil, terwijl de Max AC juist een nieuwe doelgroep aanspreekt: huishoudens die zonder grote verbouwing een krachtige thuisbatterij willen toevoegen aan een bestaande zonnepaneleninstallatie.

De Solarbank 3 blijft daardoor vooral interessant als voordelig instapmodel. Deze laatste is namelijk aanzienlijk voordeliger met een adviesprijs van 1599 euro, terwijl de Solarbank 4 voor 2399 te krijgen is en de Max AC 2499 euro kost. Flinke bedragen, maar gelukkig zijn er nu goede acties te vinden.

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