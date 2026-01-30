Deze populaire thuisbatterij is nu 400 euro goedkoper (en gratis P1-meter)

Wie zonnepanelen op zijn dak heeft, wil natuurlijk altijd zelf-opgewekt stroom gebruiken. Anker Solix heeft momenteel een hele interessante aanbieding voor een thuisbatterij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro 800 euro goedkoper

Een thuisbatterij laat je jouw zelf-opgewekte stroom opslaan, zodat je het op een later moment kan gebruiken als de zon even niet schijnt. Onze redacteur Tim heeft een tijdje de Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro getest en schreef er in december een review over. De thuisbatterij kwam positief uit de verf en hij is nu ook nog eens in de aanbieding.

Bij de fabrikant zelf is ‘ie tijdelijk 400 euro goedkoper en betaal je in plaats van 1599 euro nu 1199 euro. Bovendien krijg je er een gratis P1-meter bij.

Eenvoudige installatie en uitbreiden mogelijk

Het installeren van de Anker-thuisbatterij is ontzettend makkelijk. Stekker in het stopcontact en het is geregeld. Om hem te gebruiken heb je alleen wel een slimme meter nodig, maar gelukkig krijg je die gratis bij je bestelling. Heb je eenmaal de app geïnstalleerd, dan zie je hierin terug wat je precies aan stroom verbruikt, hoe vol de accu zit en de verdeling van zonne-energie en netstroom die je gebruikt.

Er zijn in de app verschillende modi om uit te kiezen, zodat het gebruik van de Solarbank zo efficiënt mogelijk gaat. Er wordt rekening gehouden met de dynamische energieprijzen, waardoor hij buiten piekuren voordelig oplaadt. Kunstmatige intelligentie analyseert ook je stroomverbruik. Een andere modus is “Eigen gebruik”, waarbij je voornamelijk stroom opslaat om ’s avonds te gebruiken.

Heb je aan alleen de thuisbatterij niet genoeg, dan is het ook mogelijk om hem te koppelen aan een uitbreidingsaccu. Ook nu hoef je de twee alleen met slechts één kabeltje op elkaar aan te sluiten en hij kan aan de slag. Wil je direct de uitbreidingsbatterij erbij, dan is daar ook een voordelige set van. Deze kost je momenteel 1899 euro. Dat betekent dat je voor de extra batterij 700 euro betaalt, terwijl hij los 899 euro kost.

Volgens de site van Anker gaat de batterij zo’n 15 jaar mee. Bovendien ontvang je 10 jaar garantie, mocht er toch iets niet helemaal goed zijn of kapot gaan.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is hoe snel je de thuisbatterij terugverdient

Hoe snel je deze thuisbatterij weer terugverdient is natuurlijk afhankelijk van verschillende dingen. Zo ligt het aan je huishouden en hoeveel stroom je verbruikt. We geven hieronder een voorbeeldberekening, zoals redacteur Tim hem maakte in zijn review:

De RTE (Round Trip Efficiency) van de Anker is 0,82. Dat betekent dat je 82 procent van de stroom die in de batterij gaat, ook daadwerkelijk kunt gebruiken. De effectieve capaciteit ligt daarmee op 4,4 kWh. Als je hem iedere dag één keer op- en ontlaadt bespaar je 4,4 keer 0,28 euro (gemiddelde energieprijs). Dat is 1,23 euro per dag, keer 365 dagen, is 448,95 euro per jaar.

Hij gebruikte hier de thuisbatterij inclusief uitbreiding. Voor de enkele thuisbatterij zou de effectieve capaciteit liggen op 2,2 kWh. Volgen we hierna dezelfde berekening, dan bespaar je 2,2 keer 0,28 euro. J

e komt dan uit op 62 cent per dag en dat is 224,84 euro per jaar. Momenteel kost de Solarbank 3 E2700 Pro je 1199 euro en dat betekent dat je iets meer dan 5 jaar nodig hebt om de kosten eruit te halen.

Alternatief: HomeWizard Plug-In Battery

Ook de HomeWizard Plug-In Battery is enorm populair. Deze is momenteel afgeprijsd van 1395 euro naar 1195 euro en de P1-meter die je erbij nodig hebt kost je 24,95 euro. Hier is het ook weer een kwestie van stekker in het stopcontact, app installeren en je bent klaar.

Wel heeft deze een lagere capaciteit, waardoor je minder bespaart op je energiekosten. Toch is het nog steeds een goede optie om te overwegen. Deze hebben we overigens ook uitgebreid getest.