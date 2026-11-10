Je huis slimmer maken én energie besparen: dit kan een slimme thuisbatterij (ADV)

Slimme verlichting en thermostaten hangen inmiddels bij veel mensen in huis, maar ook je stroomverbruik kun je tegenwoordig slim automatiseren. Met het definitieve einde van de salderingsregeling in zicht is een thuisbatterij dé manier om je eigen zonnestroom niet verloren te laten gaan.

Waarom een thuisbatterij nu een slimme keuze is

Een thuisbatterij is een slimme uitbreiding op je woning om de zonnestroom die je overdag opwekt lokaal op te slaan. Deze opgeslagen energie gebruik je vervolgens op momenten waarop je zonnepanelen niets meer opleveren, zoals ’s avonds wanneer het stroomverbruik in huis juist piekt. Door dit proces zelf in huis te halen, voorkom je dat jouw opgewekte stroom tegen een ongunstig teruglevertarief verloren gaat.

Vooral met het oog op het verdwijnen van de salderingsregeling per 1 januari 2027 wordt deze vorm van zelfvoorziening de komende jaren cruciaal voor een flinke besparing op je energierekening. Een thuisbatterij die deze opslag perfect combineert met automatische sturing is de Anker SOLIX Solarbank Max AC.

Tijdens de Early Bird Black Friday-periode (van 10 tot en met 18 november) en de aansluitende Black Friday-deals (van 19 tot en met 30 november) schaf je dit systeem tijdelijk extra voordelig aan. Op de Anker SOLIX Solarbank Max AC ontvang je 600 euro voordeel, waardoor de prijs daalt van 2499 euro naar 1899 euro. Daarnaast ontvang je gedurende de actieve actieperiode een slimme P1-meter helemaal gratis bij je bestelling.

Anker SOLIX Solarbank Max AC en zijn mogelijkheden

De Anker SOLIX Solarbank Max AC heeft een standaard opslagcapaciteit van 7 kilowattuur en een continu laad- en ontlaadvermogen van 3500 watt op het lichtnet. Welke capaciteit je exact nodig hebt, hangt uiteindelijk af van je dagelijkse energieverbruik. Voor een gemiddeld huishouden is een capaciteit van 7 kilowattuur vaak voldoende om de avond en nacht te overbruggen. Heb je echter een elektrische auto, een warmtepomp of andere energie-intensieve apparatuur in huis, dan is het slim om het systeem verder uit te breiden.

Het systeem is dankzij de eenvoudige installatie gemakkelijk zelf aan te sluiten én op elk gewenst moment uit te breiden. Je stapelt simpelweg extra uitbreidingsbatterijen op de basisunit om het vermogen op te schalen. Zo kun je de opslagcapaciteit moeiteloos vergroten tot 42 kilowattuur per toren, of zelfs tot 126 kilowattuur bij een parallelle opstelling. Hierdoor is de batterij perfect af te stemmen op elke specifieke woonsituatie.

Dankzij de hoge IP66-beschermingsklasse is de behuizing bestand tegen stof, hevige regen en andere weersinvloeden. Je kunt de thuisbatterij daardoor niet alleen in de kelder of garage kwijt, maar ook probleemloos buiten op het terras of in een tuinschuur neerzetten. Het systeem maakt bovendien gebruik van veilige LFP-batterijcellen met een lange levensduur van wel 10000 laadcycli. Dit staat gelijk aan ruim tien jaar betrouwbaar gebruik.

Smart Mode in de Anker SOLIX-app maakt je huis slimmer

Je kunt je Anker SOLIX thuisbatterij na aanschaf eenvoudig verbinden met de bijbehorende Anker-app. Hier kun je van alles zien over je batterij, maar wat deze app vooral waardevol maakt is de geïntegreerde Smart Mode.

Veel traditionele batterijen laden en ontladen volgens een vast schema, maar deze automatische energiesturing past zich realtime aan jouw specifieke leefpatroon aan. De software analyseert namelijk doorlopend het historische stroomverbruik in huis, de weersverwachtingen en de verwachte opbrengst van je zonnepanelen.

Ook als je gebruikmaakt van een dynamisch energiecontract heb je veel aan de Smart Mode. De ingebouwde slimme software houdt de actuele uurtarieven van de stroommarkt in de gaten. Zo kan de batterij zichzelf opladen wanneer de stroom qua prijs op zijn laagst is. Als gedurende de avond de prijzen weer omhooggaan, ontlaadt de batterij de goedkope stroom weer terug. Zo houd je op een eenvoudige manier de energiekosten laag.

Via de Anker-app ontvang je doorlopend vernieuwingen voor je thuisbatterij. Door gratis software-updates wordt het achterliggende PowerOS-systeem steeds verder uitgebreid, zonder dat je hier extra hardware voor nodig hebt. Hierdoor leert de batterij achter de schermen automatisch nog zelfstandiger beslissingen te nemen.

Een belangrijke toevoeging is de Self-Learning Engine, die het (ont)laden nog nauwkeuriger afstemt op het weer, jouw leefpatroon en actuele stroomprijzen. Bij een dynamisch contract kan dit tot 30 procent extra besparing opleveren.

Ook koppel je de batterij inmiddels eenvoudig aan systemen zoals Homey of Home Assistant. Dit betekent volledige lokale bediening, los van de cloud. Je automatiseringen blijven gewoon op je eigen thuisnetwerk draaien, zelfs zonder internetverbinding, met snellere reactietijden en maximale privacy voor je gegevens. Vanaf december kun je via spraak in de app zelfs doorgeven wanneer je bijvoorbeeld langere tijd van huis bent, zodat het systeem hier direct op inspeelt.

De rol van een slimme P1-meter in de meterkast

Om jouw thuisbatterij nog slimmer te maken en er het maximale uit te halen, kun je een P1-meter aansluiten. Tijdens de actieperiode ontvang je deze slimme energiemeter er tijdelijk gratis bij. Waar de mobiele app de besparingen, instellingen en verwachtingen visualiseert, heeft het systeem een fysieke sensor nodig om op de seconde nauwkeurig te meten wat er in jouw meterkast gebeurt. De Anker SOLIX P1 Meter steek je rechtstreeks in de P1-poort van de slimme meter, waarna hij via wifi direct in verbinding staat met de thuisbatterij.

Via de P1-meter wordt er elke seconde gekeken naar het actuele stroomverbruik en de exacte energiebehoefte van jouw woning. Als je besluit meer apparaten in te schakelen, geeft de meter dit meteen door zodat de thuisbatterij zijn ontlaadvermogen hier direct op aanpast. Door deze continue wisselwerking tussen de meter en de batterij voorkom je dat je onnodig stroom van het net afneemt en gebruik je zo veel mogelijk van je eigen opgewekte zonnestroom.

Voorbereid op de toekomst met een slimme thuisbatterij

Voor iedereen die al heeft geïnvesteerd in zonnepanelen is de aanschaf van een thuisbatterij een logische vervolgstap om te overwegen. Je haalt zo eenvoudig veel meer uit je eigen opgewekte zonnestroom én krijgt direct meer grip op je dagelijkse energieverbruik.

Vooral met het oog op het verdwijnen van de salderingsregeling is deze vorm van zelfvoorziening de ideale manier om je energierekening ook in de toekomst laag te houden. De Anker SOLIX Solarbank Max AC biedt met zijn grote opslagcapaciteit, slimme app-sturing en eenvoudige installatie een uitstekende totaaloplossing voor elk huishouden.

Profiteer tijdens de actieperiode bovendien van een zeer aantrekkelijk Black Friday-aanbod. Tussen 10 en 18 november (Early Bird Black Friday) én van 19 tot en met 30 november (Black Friday Deals) schaf je de Anker SOLIX Solarbank Max AC aan voor 1899 euro in plaats van de reguliere prijs van 2499 euro.

Daarmee pak je direct 600 euro voordeel en ontvang je de slimme P1-meter ter waarde van tientallen euro’s er helemaal gratis bij geleverd.