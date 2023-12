Antivirussoftware AVG: bescherm jouw telefoon tegen malware (ADV)

Je hoeft je mailbox maar te openen en je komt waarschijnlijk al verdachte mailtjes tegen. Het is belangrijk om jezelf goed tegen malware te weren, ook via je telefoon. Wij vertellen je over de voordelen van antivirussoftware AVG.

Bescherming van AVG

Op je laptop staat vast een antivirusprogramma geïnstalleerd om je persoonlijke bestanden te beschermen tegen mensen met kwade intenties. Wist je dat antivirussoftware op je telefoon ook een goed idee is? Je bent via je smartphone waarschijnlijk veel vaker online te vinden en je mobiel functioneert ook nog eens sneller.

Je hebt vast AVG wel eens voorbij zien komen. De antivirussoftware heeft miljoenen gebruikers over de hele wereld en door de verschillende versies wordt online-veiligheid voor iedereen toegankelijk. We leggen je uit waarom jouw smartphone baat heeft bij de antivirussoftware van AVG.

3 grootste risico’s voor je smartphone

Een risico waar je met je smartphonegebruik rekening mee moet houden, is phishing. De meest bekende manier hiervan is via een mail met een kwaadaardige link die je aanklikt, maar op mobiele telefoon ligt dit anders. Hier krijg je ook via sms of sociale media te maken met phishing en gevaarlijke links. Gevoelige informatie wordt vervolgens buitgemaakt.

Misschien download je ook wel eens een nieuwe app of simpel spelletje op je telefoon. ‘Kwaadaardige’ apps die zich voordoen als zo’n simpel spelletje vragen vervolgens onnodig veel toestemmingen om er vervolgens met privégegevens vandoor te gaan. Ook als je altijd vanuit de Google Play Store downloadt, blijft het opletten geblazen.

Ben jij meer thuis in smartphones en wil je uitgebreidere mogelijkheden tot aanpassingen, dan ken je de term ‘rooting’ vast. Hierbij krijg je toegang tot beheerdersrechten, wat fabrikanten van smartphones normaliter niet toestaan. Bijvoorbeeld om ongewilde apps die al voorgeïnstalleerd staan te verwijderen. Kwaadwillenden weten hier handig op in te spelen en gegevens te bemachtigen.

AVG antivirussoftware op je telefoon

Deze gevaren wil je natuurlijk tegengaan en daar komt de antivirussoftware van AVG om de hoek kijken. AVG checkt de beveiliging van de wifi-netwerken waar je mee verbindt en blokkeert virussen en malware. Je krijgt direct een waarschuwing als je in aanraking komt met een dreiging. Bovendien zorgt AVG ervoor dat nepsites en phishing-praktijken niet eens op jouw scherm verschijnen.

Doordat AVG ook een gratis versie biedt, wordt veiligheid voor iedereen toegankelijk. Toch is het zo dat hoe meer je betaalt, hoe uitgebreider je beschermd wordt. Hoewel de gratis versie virussen blokkeert en bescherming biedt tegen ransomware (waarbij je moet betalen om je versleutelde gegevens weer te kunnen gebruiken), controleert ‘ie bijvoorbeeld geen wifi-netwerken en worden onveilige websites nog steeds weergegeven.

AVG heeft twee betaalde versies om uit te kiezen: AVG Internet Security en AVG Ultimate. AVG Internet Security zorgt voor een veilige online-omgeving. Wil je ook volledig anoniem internetten via een VPN-verbinding en je prestaties optimaliseren, kies dan voor AVG Ultimate. Hierbij zit namelijk ‘AVG TuneUP’ inbegrepen, die je opslaggeheugen optimaliseert en je digitale afval opruimt.

De antivirussoftware werkt via een eenvoudige app op je Android-telefoon of -tablet. Wordt deze gestolen, dan kan je zelfs je gegevens van een afstand veiligstellen.

AVG tijdelijk voordeliger

Beide versies van AVG antivirussoftware zijn momenteel voordeliger te verkrijgen. Ga je voor AVG Internet Security, dan betaal je voor één apparaat het eerste jaar 34,99 euro in plaats van 67,99 euro. Heb je meer apparaten om te beschermen? Voor de beveiliging van tien apparaten betaal je nu het eerste jaar 59,99 euro. Normaal gezien kost dat 93,99 euro.

Kies je liever voor het uitgebreide AVG Ultimate? Dan betaal je het eerste jaar 79,99 euro in plaats van 122,99 euro. Nog niet helemaal overtuigd? Gelukkig probeer je AVG Internet Security de eerste 30 dagen lang eerst gratis uit. Houd er wel rekening mee dat je alleen het eerste jaar korting krijgt, de jaren erna betaal je de volledige prijs.