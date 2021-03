Asus-telefoons zijn al even niet meer in Nederland verkrijgbaar vanwege een verkoopstop, maar het kopen van de Zenfone 7 en 7 Pro is nu toch mogelijk. Check hier waar je de toestellen in huis kan halen.

Asus Zenfone 7 (Pro) kopen in Nederland kan nu

De Asus Zenfone 7 is eind augustus 2020 gepresenteerd, samen met de Zenfone 7 Pro. Als gevolg van een rechtszaak tegen de fabrikant waren smartphones van het merk niet meer te koop, maar er lijkt nu een kleine ommekeer gaande. Via de eigen webshop van het bedrijf zijn de Zenfone 7 en 7 Pro namelijk nu verkrijgbaar.

Ook bij webwinkel Belsimpel kun je terecht en dit bedrijf biedt de smartphones aan via grijze import. Combineren met een abonnement is daardoor ook een mogelijkheid. De Asus Zenfone 7 wordt verkocht voor 599 euro, terwijl de Zenfone 7 Pro 699 euro kost.

Opmerkelijke flipcamera

De meest in het oog springende features van beide toestellen is de flipcamera. Zo gebruik je de goede camera’s op de achterkant ook voor selfies. Door het gebruik van dit systeem bevat het scherm ook geen notch of gaatje voor de selfiecamera, waardoor je optimaal geniet van websites of het bekijken van een filmpje.

Beide toestellen draaien onder de motorkap op een krachtige chip en hebben een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. Het scherm is 6,67 inch groot, heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en 90Hz-ververssnelheid. Normale schermen verversen slechts 60 keer per seconde. Het scherm van de Zenfone 7-serie voelt daardoor soepeler aan in het gebruik. Tot slot gaat het om een amoled-paneel, waardoor kleuren van het scherm af spatten.

Een fysieke vingerafdrukscanner vind je aan de zijkant en de batterij is 5000 mAh groot. Opladen doe je met de meegeleverde lader van 30 Watt. Dat zorgt ervoor dat de accu voor 60 procent is opgeladen in 30 minuten. Volledig opladen duurt zo’n anderhalf uur, maar draadloos opladen ontbreekt wel.

Zenfone 7 Pro: iets krachtiger en betere camera’s

De Zenfone 7 Pro biedt iets betere prestaties dankzij de snelle Snapdragon 865 Plus-processor en 8GB RAM. Ook is daar standaard 256GB interne opslag aan boord. Net als de normale Zenfone 7 zijn er drie camera’s aanwezig. De hoofdcamera schiet plaatjes van 64 megapixel en bij de 7 Pro heeft deze lens optische beeldstabilisatie. Dat geldt ook voor de groothoeklens, wat ervoor zorgt dat elke foto er altijd scherp uitziet.

Foto’s in een wijdere hoek maak je van maximaal 12 megapixel. Tot slot is er op beide toestellen ook nog een telelens aanwezig, waarmee je tot drie keer optisch kunt zoomen. Asus levert de smartphones uit met Android 10, waaroverheen de eigen ZenUI 7.0-schil ligt, maar over het updatebeleid is weinig bekend.