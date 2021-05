De Asus Zenfone 8 (Flip) is te koop via de eigen site van de fabrikant, maar daar kun je ‘m alleen los aanschaffen. Interesse om het toestel te combineren met een abonnement? Dan kun je vanaf nu ook terecht bij een bekende Nederlandse webwinkel.

Asus Zenfone 8 kopen in Nederland

De Asus Zenfone 8 werd half mei gepresenteerd en is te koop via de eigen website van de fabrikant. Er komen verschillende modellen uit qua werk- en opslaggeheugen de 8GB/128GB-versie koop je via dat kanaal nu voor 599 euro. Versies met meer opslag of RAM zijn daar ook te koop, maar ook zijn er andere mogelijkheden.

Zo kun je terecht bij Belsimpel voor de Zenfone 8 met 8GB/256GB of het 16GB/256GB-model. Dankzij de verkoop via die bekende winkel kun je de Zenfone 8 ook aanschaffen in combinatie met een abonnement. Bekijk natuurlijk ook onderstaande prijsvergelijker om de beste deal te vinden.

Ook Zenfone 8 Flip te koop

Meer interesse in de Zenfone 8 Flip? Dan kun je naast de website van Asus ook al terecht bij Belsimpel. De Flip heeft betere specificaties, maar ook een hoger prijskaartje. Vooralsnog verkoopt de winkel alleen het model met 8GB RAM en 256GB opslag. Natuurlijk is ook combineren met een abonnement bij dat toestel mogelijk.

Meer over de Asus Zenfone 8 en 8 Flip

De Asus Zenfone 8 is een kleine compacte high-end smartphone met een scherm van 5,91 inch. Het gaat om een amoled-paneel met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels dat maximaal 120 keer per seconde ververst.

Het kloppende hart is de Snapdragon 888-processor en zoals gezegd zijn er meerdere modellen te koop qua werk- en opslaggeheugen. De batterij van 4000 mAh is op te laden met maximaal 30 Watt, maar draadloos opladen is niet van de partij.

Op de achterkant vind je twee camera’s van respectievelijk 64 en 12 megapixel. Je hebt keuze uit een zwart en zilver model en ook een koptelefoonaansluiting is aan boord. De Zenfone 8 is tot slot stof- en waterdicht, bevat stereospeakers en een notificatieled.

Zenfone 8 Flip: roteerbare camera’s voor perfecte selfies

De Zenfone 8 Flip is een groter toestel met zijn scherm van 6,67 inch. Verversen doet dat scherm ‘slechts’ 90 keer. De accu is 5000 mAh groot en laad je ook op met 30 Watt. De Flip bevat drie camera’s op de achterkant. Het gaat om de twee camera’s van de Zenfone 8, plus een zoomlensje.

Daarmee haal je objecten net iets dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Zoals al blijkt uit de naam bevat het toestel een flipcamera. Daardoor klap je de drie camera’s makkelijk naar voren, zodat je ze ook kunt gebruiken om een perfecte selfie te maken. Zodoende geniet je van een heel scherm, omdat het geen gaatje voor de frontcamera bevat.

