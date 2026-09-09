Een nieuwe koptelefoon of oordopjes nodig? Hier moet je op letten

Wordt het tijd om je koptelefoon of draadloze oordopjes te verwachten? Dan moet je je gaan oriënteren op welke merken en soorten er in tussentijd allemaal bijgekomen zijn. Een flinke klus, maar daar hebben we een tip voor om tijd te besparen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis ebook over audio

Ken je onze TechDeals-nieuwsbrief al? Dit is een samenwerking tussen Android Planet, Androidworld, iPhoned, iCulture en iCreate, waarin we de beste aanbiedingen van die week in een overzicht zetten voor je. Zo weet je precies waar de dealtjes te scoren zijn.

Nieuw is dat we elke maand voor onze lezers een ebook opzetten. Deze maand gaat hij over alles dat met audio te maken heeft. Je leest reviews over verschillende oordopjes en koptelefoons die we aanraden (voor ieder budget), de verschillen tussen Spotify en Apple Music, maar ook wat wij de beste audiodiensten van dit moment vinden.

Kortom: een echte hulp bij de keuze van je volgende audio-producten. En via onze nieuwsbrief weet je meteen wanneer hij in de aanbieding is. Handig, toch? Meer weten over wat het precies inhoud? Je leest er alles over op deze pagina.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Altijd de beste aanbiedingen, direct in je inbox

Dagelijks lees je natuurlijk al over aanbiedingen op Android Planet, maar ook op onze zustersites schrijven we regelmatig over tech. Samen houden we een groot deel van de techmarkt in de gaten. Dat is natuurlijk veel om bij te houden, dus zetten we alleen de állerbeste artikelen van afgelopen week voor je in de nieuwsbrief.

Daardoor vind je in de mail naast Android-acties, ook de beste Apple-deals. Zo weet je altijd de laagste prijs te pakken te krijgen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Schrijf je gratis in en ontvang ook de volgende ebooks

Geen enkele goede deal meer missen? Dan zit er één ding op: je inschrijven voor de TechDeals-nieuwsbrief. Dit is volledig gratis en zorgt ervoor dat je op termijn zelfs geld bespaart! Bovendien ontvang je vanaf dat moment elke maand ons nieuwe ebook.

Het onderwerp voor oktober staat al vast en wordt thuisbatterijen! Mis hem niet en schrijf je hieronder in.